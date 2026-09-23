'韓 특급 에이스 이강인' 평점 8점, 전체 2위 미쳤다! "꾸준히 창의적 역할 담당"…알바레스는 고작 4점 '혹평'

이강인. 사진=아틀레티코 마드리드

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드의 시즌 초반이 좋은 평가를 받고 있다. 신입생이자 한국 국가대표 에이스 이강인도 호평받았다.

스페인 피차헤스는 23일(한국시각) '아틀레티코는 이번 시즌 첫 A매치 휴식기에 들어서면서 라리가 7경기에서 승점 16점을 기록하고 있다'며 '레알 마드리드와의 마드리드 더비에서 승리를 거뒀으며, 라리가와 UEFA 챔피언스리그를 통틀어 지금까지 23명의 선수가 공식 경기에 출전했다'고 보도했다. 그러면서 매체는 지금까지 뛰었던 선수들의 개인별 평점을 공개했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Atletico Madrid Training - Anfield, Liverpool, Britain - September 8, 2026 Atletico Madrid's Lee Kang-in with teammates during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

가장 눈에 띄는 것은 미드필더진과 공격진이다. 이강인이 속해 있는 포지션이기 때문이다. 이강인은 8점을 부여받았다. 팀 내 두번째로 높은 평점이다.

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매체는 이강인에 대해 '공식전 7경기에 모두 출전했으며 라리가에서 2골 1도움을 기록하고 있다'며 '시즌 첫 경기였던 말라가전 승리에서도 중요한 역할을 했으며, 꾸준히 창의적인 역할을 담당하고 있다'고 좋은 평가를 내렸다.

이강인보다 좋은 평가를 받은 선수는 한 명뿐이다. 바로 8.5점을 받은 조나선 데이비드다. 그는 최근 라리가에서 3경기 연속 득점을 기록했으며, 레알 마드리드전에서는 팀의 두번째 골의 주인공이었다. 그의 합류 이후 팀의 공격 생산성이 향상됐다는 평가를 받는다.

로이터연합뉴스

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또 알렉스 바에나와 줄리아노 시메오네가 8점이라는 높은 점수를 받았다. 바에나는 팀 내 라리가 최다 득점자로 4골을 기록 중이다. 시메오네는 라리가 7경기에 모두 출전했으며 더비에서 결정적인 활약을 펼쳤다. 훌리안 알바레스는 이적설과 몸 상태 문제가 겹치면서 4점이라는 혹평을 받았다.

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매체는 '아틀레티코는 오는 10일 알라베스전을 통해 다시 경기에 나선다'며 '특히 훌리안 알바레스의 회복 여부, 그리고 이강인과 데이비드, 카르도주의 역할에 관심이 쏠릴 전망이다'고 전했다.

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한편, 수비진에서는 다비드 한츠코와 알레한드로 그리말도가 평점 8점을 부여받으면서 시즌 초반 가장 좋은 활약을 보인 선수로 지목됐다. 얀 오블락과 마르코스 요렌테도 7.5점을 받으면서 준수한 평가를 받았다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com