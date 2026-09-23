"5939억 쓰고 무승?" 레전드 뼈 때리는 팩폭…손흥민의 토트넘, 어쩌다 이 지경 됐나

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[스포츠조선 박상경 기자] 5경기 2무3패, 아무리 시즌 초반이라고 해도 '부진'이라는 단어가 떠오를 수밖에 없는 성적이다.

손흥민의 친정팀 토트넘 홋스퍼가 올 시즌에도 부진한 출발을 보이고 있다. 지난 시즌 막판 선임한 로베르토 데제르비 감독 체제로 시작한 올 시즌 프리미어리그 5경기에서 2무3패, 승점 0으로 최하위에 머물고 있다. 단 2골을 넣은 반면, 8골을 내주는 등 공수 전반에서 총체적 난국이다.

올 시즌을 앞두고 토트넘은 대대적 투자를 단행했다. 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스, 사비오, 얀 파울 반헤케 등을 데려오는 데 3억3000만파운드(약 5939억원)를 지출했다. 강등 위기까지 내몰렸던 성적을 탈피함과 동시에 데제르비 감독 체제에 힘을 실어주기 위한 조치였다. 그러나 돌아온 것은 '무승 부진'이라는 달갑지 않은 꼬리표다.

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이에 대해 잉글랜드 대표팀 출신 레전드 공격수 앨런 시어러가 입을 열었다. 시어러는 최근 토트넘이 애스턴빌라에 2대3으로 패한 뒤 BBC '매치 오브 더 데이'를 통해 "토트넘 선수단에는 분명 정신적 취약함과 약점이 존재한다"고 운을 뗐다. 그는 "토트넘은 최근 선제골을 내준 48경기에서 단 한 번도 역전승을 거두지 못했다"며 선제 실점 후 급격히 무너지는 패턴을 지적했다.

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데제르비 감독의 문제도 꼽았다. 시어러는 "(애스턴빌라전에) 선발로 내보낸 6명 모두 데제르비 감독이 직접 영입한 선수들"이라며 "감독이 원하는 선수를 데려왔음에도 경기력이 나오지 않는 건 책임을 질 수밖에 없는 부분"이라고 비판했다. 또 이날 히샬리송을 출전명단에 제외한 것에 대해 "비싼 주급을 받는 선수를 명단에서 아예 빼는 건 팀 내부의 큰 문제거리가 될 수 있다"며 "결과가 나오지 않는 상황에서 감독 스스로 더 큰 부담을 짊어지는 선택"이라고 분석했다.

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시어러는 "토트넘이 조만간 반등하지 못한다면 데제르비 감독의 자질과 경질 여부에 대한 경고음이 본격적으로 커질 것"이라고 내다봤다. 그러면서도 "스쿼드 체급이 있는 만큼, 강등은 면할 것"이라며 잔류 쪽에 좀 더 무게를 실었다.

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토트넘은 손흥민이 팀을 떠난 2024~2025시즌 이후 본격적으로 내리막길을 걷고 있다. 지난 시즌 한때 강등권까지 내몰렸다가 18위 웨스트햄 유나이티드에 승점 2점 앞선 17위로 간신히 턱걸이 잔류에 성공했다. 지난 시즌 프랭크 토마스 감독을 중도 경질하고 데제르비 감독을 데려와 반등 계기를 마련했지만, 올 시즌에는 데제르비 감독 체제마저 불안하게 출발하고 있어 우려가 점점 커지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com