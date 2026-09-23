모레노 감독 데뷔전! KFA, A매치 4연전→팬 중심 새로운 '매치데이' 선보인다

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[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 9월과 10월 하나은행 초청 축구 국가대표팀 A매치 4연전을 맞아 다양한 프로그램을 선보인다.

팬 친화적인 경기 관람 환경 조성과 매치데이 경험 확대를 위해 경기장 안팎의 프로그램을 확대했다. 대한민국은 에콰도르(24일·수원), 우루과이(28일·서울)에 이어 베네수엘라(10월 2일·울산), 우즈베키스탄(10월 6일·용일)과 4연전을 치른다. 국가대표팀의 임시 수장인 로베르트 모레노 감독이 첫선을 보인다.

경기장 외부 KFA Playground에서는 대표팀 마스코트 '백호&프렌즈'를 활용한 체험형 콘텐츠가 운영된다. 불꽃 슛 챌린지, 송편패스, 선수에게 응원 메시지를 남기는 우편함 등 총 5종의 프로그램이 마련되며, 3개 이상 참여한 팬 가운데 경기당 선착순 1000명에게 백호&프렌즈 키캡을 증정한다.

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추석 연휴 분위기를 더한 이벤트도 진행된다. 한복을 입은 백호&프렌즈가 경기장을 찾아 팬들과 만나며, 마스코트와 팬이 직접 가위바위보 대결을 펼쳐 경품을 증정하는 등 가족 단위 관람객들도 함께 즐길 수 있는 프로그램을 마련했다.

경기 시작 전 매치 세리머니도 2026년 북중미월드컵을 비롯한 최근 국제경기의 연출 트렌드를 참고해 새롭게 선보인다. 기존 센터서클 중심의 연출에서 벗어나 대형 국기와 KFA 엠블럼, 특수효과 등을 활용해 경기 시작 전 현장 분위기와 시각적 볼거리를 강화할 예정이다.

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팬들이 경기 정보를 보다 편리하게 확인할 수 있는 디지털 콘텐츠도 새롭게 제공한다. 경기장을 찾은 관중이라면 누구나 전광판에 표출된 QR코드를 통해 당일 선발 명단과 포메이션 등 주요 경기 정보를 모바일로 확인할 수 있도록 할 예정이다.

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팬들의 목소리를 직접 듣기 위한 'KFA POSTBOX'도 설치한다. 경기장을 찾은 팬들이 KFA와 국가대표팀에 전하고 싶은 의견과 제안 등을 자유롭게 남길 수 있는 공간이다. 실제 운영에 반영할 수 있는 제안은 적극 검토할 계획이다.

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경기장 안에서는 팬들의 사연과 신청곡을 소개하는 '휘슬포유(WHISTLE FOR YOU)'도 운영된다. 팬들이 보내온 사연과 신청곡을 경기장에서 소개하고, 선정된 음악은 경기 전 선수단 워밍업과 하프타임, 경기 종료 후 등에 활용한다. 이와 함께 'FAN CONNECTION'을 통해 경기장 안과 밖의 팬들이 한 팀을 이뤄 퀴즈와 게임에 참여하는 등 팬들이 직접 매치데이를 만들어가는 프로그램도 선보인다. 경기장을 찾은 팬들을 위한 프로그램북 'LETTER FOR FAN'도 배포한다.

KFA 관계자는 "이번 4연전은 팬들이 단순히 경기를 관람하는 것을 넘어 경기장에 머무는 모든 순간을 보다 즐겁고 편리하게 경험할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"며 "국제무대의 좋은 사례는 적극적으로 도입하는 동시에 팬들의 목소리를 직접 듣고 이를 실제 운영에 반영해, 대한축구협회만의 팬 친화적인 매치데이 문화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com