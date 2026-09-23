항의 중 퇴장 → 해고…'아르헨 국대 동생' MLS 감독, 대체 무슨 일?

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 손흥민(LA FC)이 활약 중인 미국 메이저리그사커(MLS)에서 감독이 성차별 발언으로 해고되는 일이 벌어졌다.

영국 BBC는 23일(한국시각) '콜럼버스 크루 리저브팀 사령탑이었던 페데리코 이과인 감독이 해고됐다'고 전했다. 이과인 감독은 레알 마드리드와 아르헨티나 대표로 활약했던 곤살로 이과인의 동생으로 알려진 지도자다.

부적절한 발언이 해고 원인이 됐다. 지난 달 열린 넥스트 프로리그에서 이과인 감독은 당시 휘슬을 잡은 여성 주심과 충돌했다. 이과인 감독은 그의 손을 붙든 채 "이건 남자들의 경기라는 걸 잊지 마"라는 발언을 했다. 주심은 퇴장 명령을 내렸고, MLS는 그에게 2경기 출전정지 징계를 내렸다.

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이에 대해 미국 심판노조는 성명을 내고 '남성 감독이 여성 심판에게 고의적인 신체적 학대와 성차별 행위를 두 번이나 저질렀다. 멈추라는 지시를 세 번이나 받았음에도 행하지 않았다. 이번 징계는 극히 미흡하다'고 비판했다. 해당 사건이 알려진 뒤 콜럼버스 구단 서포터스마저 이과인 감독의 해고를 요구하고 나섰다.

결국 콜럼버스는 곧바로 이과인 해임했다. 구단은 성명을 통해 '일련의 과정을 재평가한 결과, (이과인 감독이) 구단이 기대하는 리더십 기준에 부합하지 않는 것으로 판단됐다'며 '구단과 선수단 모두에게 최선의 이익이라고 판단했다'고 설명했다. 미국 ESPN은 '콜럼버스는 이과인 감독이 해당 여성 심판에게 공개 사과를 거부했고, 뉘우치지 않는 모습을 보여 해임을 결정했다'고 전했다.

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2003년 리버플레이트(아르헨티나)에서 프로 데뷔한 이과인 감독은 2012년 콜럼버스에 입단해 MLS에 진출했다. 이후 DC유나이티드, 인터 마이애미를 거쳐 2021년 은퇴했다. 은퇴 직후 마이애미 아카데미, 리저브팀 감독을 거쳐 지난해부터 콜럼버스 리저브팀을 이끌어왔다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com