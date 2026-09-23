주장은 또 손흥민! 에콰도르전 첫선 모레노 "모르는 상황, 변화 어렵다"→"팬심 돌리는 건 선수들 몫" 화답

취재진 질문에 답하는 손흥민 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = 손흥민이 '모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 공식훈련에 앞서 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.9.23

첫 A매치 에콰도르전 각오 밝히는 모레노 감독 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = 로베르토 모레노 축구 국가대표팀 임시 감독이 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 공식훈련에 앞서 첫 A매치인 에콰도르전에 임하는 각오를 밝히고 있다. 2026.9.23

회복훈련 하는 이강인 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = 이강인이 '모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 진행된 공식훈련에서 러닝을 하며 회복운동을 하고 있다. 2026.9.23

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[스포츠조선 김성원 기자]대한민국 국가대표팀의 지휘봉을 잡은 로베르트 모레노 감독이 첫선을 보인다.

그는 홍명보 감독의 사퇴로 공석이 된 A대표팀의 임시 사령탑에 선임됐다. 13일 입국한 그는 14일 9~10월 A매치 4연전에 나설 '1기' 명단을 공개했다. 21일 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 담금질을 시작했다.

첫 실전이다. 대한민국은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 친선경기를 갖는다. 이어 우루과이(28일·서울), 베네수엘라(10월 2일·울산), 우즈베키스탄(10월 6일·용인)과 격돌한다.

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모레노 감독의 계약기간은 11월 27일까지다. 6경기에서 가능성을 보인다면 내년 1월 열리는 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있다. 팬심을 얻을 경우 새로운 대한축구협회 회장 체제에서도 더 긴 세월을 한국 축구와 함께할 수 있다.

모레노 감독은 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 코리아풋볼파크에서 가진 인터뷰를 가졌다. 연합뉴스에 따르면 그는 "당연히 결과가 중요하다. 많은 경우 그 결과에 어떤 과정을 거쳐 도달했는지도 중요하게 봐야 한다"며 "팀이 좋은 축구를 하고 하나로 뭉쳐서 명확한 판단과 기준을 갖고 플레이한다면 자연스럽게 좋은 결과에 더 가까워질 수 있다"고 밝혔다.

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그리고 "선수들이 우리가 요구하는 부분을 잘 수행하고 서로 호흡을 맞추며 팀에 녹아드는 데 집중하겠다. 그렇게 해나간다면 결국 모두가 원하는 좋은 결과도 따라올 것"이라고 말했다.

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에콰도르전 앞두고 훈련하는 손흥민 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = 손흥민이 ''모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 공식훈련을 하고 있다. 2026.9.23

모레노 감독은 30명을 발탁했다. 뉴페이스의 중용 여부를 묻는 질문에는 "균형을 찾는 것이 중요하다. 새로운 코치진이 부임한 상황이다 보니, 무엇보다 선수들을 직접 만나 대화를 나누고 우리가 원하는 부분을 설명한 뒤 실제 훈련하는 모습을 확인하고 싶었다. 경기는 또 다른 차원이다. 실제 경기를 통해 가장 많은 정보를 얻을 수 있는 만큼 이번 경기로 선수들을 판단하고 싶다"고 했다.

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주장은 변화가 없다. 또 손흥민(LA FC)이다. 그는 2024년 카타르아시안컵에 이어 2026년 북중미월드컵에서도 리더십에 한계를 드러냈다. 모레노 감독은 "이제 막 부임해서 선수들을 아직 충분히 알지 못하는 상황에서 갑자기 뭔가를 바꾸는 것은 너무 성급하고 또 위험한 결정이라고 생각했다"고 말했다.

그는 또 "어느 한 명만 선택하는 것은 내 방식이 아니다. 사람이 우선이라고 생각하기 때문에 서로 사람으로서 존중하고 좋은 관계를 유지한다면, 그다음에는 프로로서 함께 일하고 우리가 하고자 하는 것을 발전시켜 나가기도 훨씬 쉬워질 것이다. 그렇기 때문에 모든 선수와 다 똑같이 좋은 관계를 유지할 생각"이라고 말했다.

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첫 A매치 앞둔 모레노호 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = 손흥민 등 축구 국가대표팀 선수들이 '모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 공식훈련을 하고 있다. 2026.9.23

모레노호에서 계속해서 주장 완장을 차는 손흥민은 "선수들이 월드컵에서 팬들께 실망스러운 모습을 보였다. 회복이 쉽지는 않다. 지금도 그 생각을 하면 너무 고통스럽고, 모든 선수가 다 나와 같은 생각일 것이다. 팬들의 마음을 돌리는 건 결국 선수들 몫"이라고 말했다.

그리고 "바꿀 수 없는 과거다. 내가 좋아하는 거 하면서 잊어버리고 앞으로 나아가려고 노력하고 있다. 좋은 경기를 하겠다고 약속드릴 수는 없지만 항상 최선을 다하는 모습을 보여드리겠다"고 강조했다.

손흥민은 모레노 감독에 대해서는 "축구에 대한 열정이 상당히 많아 보이고, 선수들과 소통도 정말 많이 하신다"며 "대표팀이 이렇게 많은 것을 요구하는 곳이라는 걸 다시 한번 느끼게 해주시는 것 같다. 나도 오늘 첫 훈련을 하는데 기대가 크다"고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com