'월드컵 악몽은 잊어라' 13일간 4경기 '미니 월드컵'이 한국서 펼쳐진다…모레노호 오늘 오후 8시 에콰도르 상대 드디어 첫 선

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 모레노 감독, 손흥민이 대화를 나누고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이강인이 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[스포츠조선 윤진만 기자]13일간 무려 A매치 4경기가 열린다. '미니 월드컵'으로 불러도 무방할 정도의 스케줄에 축구 팬은 행복한 비명을 내지른다.

24일 수원월드컵경기장에서 열리는 에콰도르전부터 28일 우루과이전(서울), 10월 2일 베네수엘라전(울산), 6일 우즈베키스탄전(용인)까지, 손흥민(LA FC) 이강인(아틀레티코 마드리드) 김민재(바이에른 뮌헨) 등 한국 축구 슈퍼스타들이 그라운드를 수놓는다. 또 '한국 축구 소방수' 로베르트 모레노 임시 감독이 첫선을 보인다.

국제축구연맹(FIFA)은 선수들의 장거리 이동에 따른 피로와 부상 위험을 줄이기 위해 올해부터 연 5회 A매치 데이를 4회로 줄였다. 2026년 북중미월드컵 이후 처음 펼쳐지는 9월 A매치 데이는 10월과 통합됐다. 이에 따라 이동거리가 긴 유럽파들은 9월과 10월 두 달간 왕복 비행을 두 번씩 할 필요가 사라졌다. 시차 적응 문제도 덜었다. 선수들이 2경기만 치르고 훌쩍 떠나던 기존 국내 A매치 데이와 비교해 이번엔 온전히 국가대표팀 경기에 집중할 수 있다.

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기존엔 경기를 아예 못 뛰는 선수가 있었다. 이번엔 다를 전망이다. 모레노 감독은 1기 명단을 30명으로 꾸렸다. 짧은 경기 간격을 고려한 로테이션, 선수 테스트 차원에서 평소보다 많은 인원을 선발했다. 이같은 분위기에서 A대표팀에 처음 발탁된 2006년생 신예 공격수 김민수(레인저스)를 비롯해 미드필더 박태준(김천) 수비수 김건희(인천) 등도 실력을 뽐낼 데뷔전 기회가 돌아갈 것이 유력하다. 새 얼굴의 가세로 선수단 내부에서도 선의의 경쟁이 심화될 것으로 기대된다. 북중미월드컵에서 김민재의 센터백 파트너로 자리잡은 수비수 이한범(클럽 브뤼헤)은 22일 "민재 형 옆자리가 정해진 건 아니다. 나 역시 오늘부터 경쟁해야 한다"라고 말했다.

친선경기 4연전의 강점은 전술 색깔이 다른 네 팀을 상대로 다양한 전술 실험을 펼칠 수 있다는 것이다. 모레노 감독은 4-4-2를 기본 포메이션으로 삼고 이 전술 모델에 맞는 선수를 발탁했다고 밝혔다. 하지만 그는 과거 스페인대표팀, AS모나코 등 팀을 맡으며 변형 포메이션을 활용했다. 모레노식 4-4-2도 상대팀과 경기 상황에 따라 모습을 바꿀 수 있다. 2년 만에 다시 태극마크를 단 윙어 송민규(나시오날)는 "모레노 감독이 요구하는 부분을 잘 수행해 좋은 인식을 심겠다"라고 강조했다. 모레노호가 가장 포커스를 맞추는 경기는 두 번째 매치인 우루과이전이 될 것으로 보인다. 장거리 이동을 한 해외파들은 보통 국내 친선전에선 첫 경기보단 두 번째 경기에 더 나은 컨디션을 보이곤 했다. 게다가 우루과이는 네 팀 중 FIFA 랭킹이 20위로 가장 높다. 우루과이, 에콰도르(25위), 베네수엘라(47위), 우즈베키스탄(60위) 순이다. 한국은 32위다.

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대표팀은 21일 천안 코리아풋볼파크에 모여 사흘 동안 훈련에 임했다. 새로운 코치진과 선수들이 서로에 대해 알아가는 시간도 가졌다. 오늘 오후 8시, 모레노호가 드디어 첫 선을 보인다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com