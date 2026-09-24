"주먹질→심판 위협" 경악의 일본, AG 또 북한 만나자 벌벌떠는 충격의 악몽→'부상 조심하자' 우려 폭발…'4년 연속 금메달' 도전, 이민성호는 '꽃길'

AFP 연합뉴스

사진캡처=중계화면

한국축구, 기분좋은 승리 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기에서 2-0으로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.22

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]2026년 아이차-나고야 아시안게임 8강 대진이 완성됐다.

D조 1위 대한민국은 25일 오후 7시30분 C조 2위 베트남을 만나는 가운데 B조에서 대이변이 일어났다. 이란이 탈락하고 중국과 북한이 1, 2위를 차지했다.

3전 전승으로 A조 1위를 차지한 일본은 26일 오후 7시30분 북한과 충돌한다. 이날 오후 3시에는 중국과 A조 2위 태국이 맞붙는다. 한국이 C조 2위 베트남에 승리하면 중국-태국 승자와 결승행을 다툰다. 아시안게임 4연패를 노리는 이민성호는 '꽃길'이다.

Advertisement

그런데 북한을 만나는 일본은 떨고 있다. 3년 전 열린 직전 대회인 항저우 아시안게임의 충격 때문이다. 일본의 '디앤서'는 23일 '일본의 다음 경기가 북한이다. 북한은 물 훔치기, 심판 협박 등 3년 전 대회에서 충격적이고 터무니없는 행동을 저질렀던 라이벌 관계'라고 지적했다.

2022년 항저우 아시안게임은 코로나19 팬데믹으로 2023년 열렸다. 일본 축구는 북한과 8강에서 만나 2대1로 승리했다. 그러나 북한 선수들의 추태가 논란이 됐다.

아시안게임 축구 첫 경기 시작 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기에 앞서 한국 선수들이 국기에 경례하고 있다. 2026.9.15

중국에 역전패한 북한 (가리야[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 16일 일본 아이치현 가리야 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 B조 1차전 북한과 중국의 경기. 2대 1로 패배한 북한 선수들이 아쉬워하고 있다. 2026.9.16

Advertisement

북한 수비수 김유성은 경기 중 부상으로 쓰러진 일본 선수 치료차 그라운드에 온 일본 의료진을 주먹으로 위협했다. 물병이 원인이 됐다. 김유성은 해당 의료진이 물병을 주지 않는다고 생각했는지 대뜸 왼손 주먹으로 때리는 시늉을 했다.

Advertisement

주변에 있던 일본 선수들이 주심에게 항의했다. 경고를 피할 수 없었다. 바로 1~2m 거리에서 이 장면을 지켜본 주심은 곧바로 휘슬을 불더니 김유성에게 옐로카드를 내밀었다.

Advertisement

논란은 여기서 끝나지 않았다. 북한 골키퍼 강주혁과 수비수 김경석 등을 중심으로 한 북한 선수들은 경기 후 부심에게 격렬한 기세로 달려들었다. 팀 스태프와 대회 관계자들이 달려와 중재할 정도로 일촉즉발의 상황이 펼쳐졌다. 이 경기에서 북한은 6장의 옐로카드를 받았다.

다시 만나는 북한, 일본 팬들의 반응은 공포다. '디앤서'에 따르면 8강 상대가 북한으로 결정되자 '솔직히 나는 승패보다 북한과의 경기가 더 걱정된다, 괴롭힘이나 부상이 걱정된다', '북한은 물을 빼앗거나 노려보거나 주먹질하거나 파울을 하는 야만적이라는 이미지밖에 없다' 등 우려의 글들이 쏟아지고 있다.

Advertisement

일본-북한전 승자는 4강에서 우즈베키스탄-사우디아라비아 승자와 격돌한다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com