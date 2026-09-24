'韓 초대형 뉴스' 김민재 인기 대폭발..토트넘-유벤투스-AC밀란-빌라 주시, 12월 뮌헨 면담 분수령

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]바이에른 뮌헨 소속 대한민국 국가대표 수비수 김민재(를 향한 유럽 빅클럽들의 관심이 뜨겁다.

독일 매체 푸스발 뉴스는 22일(한국시각) 토트넘 홋스퍼, 아스톤 빌라, 유벤투스, AC밀란 등 4개 클럽이 뮌헨에서의 그의 상황을 주시하고 있다고 보도했다.

매체는 '토트넘 홋스퍼와 아스톤 빌라뿐만 아니라 유벤투스과 AC밀란도 뮌헨에서의 그의 상황을 주시하고 있다'고 전했다. 다만 아직 구체적인 움직임 단계는 아니라고 선을 그었다. 매체는 '현재 구체적인 협상이 진행 중인 것은 아니다'라며 '바이에른 측이나 선수 측 모두 아직 공식적인 제안을 받지 않은 상태다'라고 설명하면서도 '다만 관심 있는 구단들은 빈센트 콤파니 감독 체제에서 김민재가 어떤 역할을 맡고 있는지, 바이에른이 그와 장기적으로 어떠한 계획을 세우고 있는지 면밀히 관찰하고 있다'고 덧붙였다.

Advertisement

신화통신

특히 잉글랜드 클럽들의 관심이 두드러진다. 매체는 '토트넘과 빌라는 이 대한민국 국가대표 수비수를 레이더망에 올려두었으며, 그의 뛰어난 피지컬과 경험이 수비진을 강화할 적합한 카드라고 평가하고 있다'고 전했다.

이탈리아 무대와의 인연도 재조명됐다. 매체는 '이탈리아 역시 김민재를 매우 잘 알고 있는 무대다'라며 '그는 2022~2023시즌 나폴리가 이탈리아 세리에A 우승을 차지할 당시 핵심 주전 멤버로 활약했다. 유벤투스와 밀란은 그의 세리에 복귀 가능성이 열릴지 주의 깊게 지켜보는 중이다'라고 보도했다.

최근 독일 현지에서는 바이에른 수뇌부가 김민재와 재계약을 준비 중이라는 소식이 나오고 있는 상황. 푸스발 뉴스도 '다가오는 12월, 바이에른 수뇌부는 김민재와의 내부 면담을 계획하고 있다. 이 자리에서는 그의 팀 내 입지와 장기적인 비전에 대한 논의가 이루어질 예정이다'라고 전했다. 또한 '해당 면담이 열리기 전까지 이적 관련 움직임은 제한적일 것으로 보인다'고 언급했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

다만 뮌헨이 당장 그를 내보낼 이유는 없다는 분석이다. 매체는 '원칙적으로 바이에른 뮌헨이 김민재를 매각해야 할 매각 압박은 전혀 없다. 김민재의 계약 기간은 2028년 여름까지 남아있기 때문이다. 구단 수뇌부는 그의 경기력에 만족하고 있으며, 그를 여전히 수비진의 중요한 축으로 여기고 있다'고 평가했다.

Advertisement

만약 바이에른과 김민재의 대화가 원활하게 진행되지 않는다면 매각 가능성도 있다는 게 푸스발 뉴스의 전망이었다. '현재 김민재의 시장 가치는 약 2000만유로(약 311억원)로 평가받고 있다. 바이에른은 이적료 2500만유로(약 388억원)에서 3000만유로(약 466억원) 사이의 금액에서 본격적인 협상을 시작할 가능성이 높다'고 전망했다.

결론적으로 매체는 '현재로서는 바이에른이 김민재와 계속 함께할 가능성에 무게가 실리고 있다'면서도 '다만 뮌헨에서의 입지나 상황에 변화가 생길 경우를 대비해 토트넘, 아스톤 빌라, 유벤투스, 밀란 등 쟁쟁한 구단들이 이미 출격 준비를 마친 상태다'라고 덧붙였다.