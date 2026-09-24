[오피셜]또 쓰러진 손흥민 '절친' 에릭센, 결국 은퇴? 볼프스부르크 결별 공식 발표…'상호 합의' 조기 계약 해지 "가족 곁이 중요"

에릭센 SNS

볼프스부르크 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]또 다시 쓰러진 손흥민의 절친 크리스티안 에릭센(34)이 독일 2.분데스리가(2부)의 볼프스부르크와 끝내 계약을 해지했다.

영국의 'BBC'는 24일(이하 한국시각) '에릭센은 쓰러진 지 3개월여 만에 구단과 상호 합의 하에 볼프스부르크를 떠났다'고 보도했다. 볼프스부르크는 23일 에릭센과의 결별을 발표했다. 내년 6월까지의 계약을 조기 종료하기로 했다.

구단은 '에릭센이 떠난다. 구단은 에릭센과 의견을 공유하며 계약 종료를 결정했다. 현재 그는 덴마크의 가족과 더 가까이서 지내는 것이 매우 중요하다. 그동안 함께한 시간에 감사하며, 에릭센에게 모든 행운이 있기를 바란다'고 밝혔다.

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덴마크 국가대표인 에릭센은 지난 6월 8일 덴마크 오덴세 스타디움에서 열린 우크라이나와의 친선경기에서 후반 20분 갑자기 가슴 쪽을 움켜쥐고 그라운드에 쓰러졌다. 경기가 중단된 가운데 양 팀 선수들이 몰려들어 에릭센의 주변을 둘러쌌고, 의료진도 급히 투입됐다.

2-1로 덴마크가 앞서 있던 상황에서 경기는 그대로 중단됐다. 다행히 의식을 회복한 에릭센은 걸어서 경기장을 나와 곧바로 병원으로 옮겨졌다.

로이터 연합뉴스

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에릭센은 2021년 6월 유로 2020 경기 도중 심장마비로 쓰러졌다. 5분간 심장이 멈췄고, 생사를 넘나들었다. 축구 생명에도 빨간불이 켜진 듯했다. 끝이 아니었다. 그는 ICD(이식형 심장 제세동기)를 삽입한 후 그라운드로 돌아왔다.

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에릭센은 "현재로서는 덴마크에 있는 가족 곁에 있는 것이 나에게 중요하다. 함께 해결책을 찾을 수 있어서 기쁘다"며 "볼프스부르크에서 보낸 시간은 많은 기쁨과 슬픔으로 점철됐다. 구단이 분데스리가 복귀를 목표로 하는 지금, 훌륭한 지도자들의 손에 맡겨져 있다는 것을 알고 있으며, 앞으로 성공적인 미래가 펼쳐질 것이라고 확신한다"고 강조했다.

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에릭센은 2022년 1월 브렌트포드를 통해 기적적으로 그라운드에 복귀했고, 그해 7월 맨유 입성으로 이어졌다. 그는 2024~2025시즌을 끝으로 맨유와 계약이 종료됐고, 지난해 9월 독일 분데스티가 볼프스부르크에 둥지를 틀었다. 그러나 볼프스부르크는 지난 시즌 2부로 강등됐다.

로이터 연합뉴스

볼프스부르크의 디터 헤킹 단장은 "에릭센의 미래에 대한 결정은 전적으로 그의 몫이라는 것이 분명했다. 우리는 이번 상황에서 그에게 그러한 자유를 주고 싶었고, 이제 그의 계약 해지 요청에 동의했다. 짧은 시간이었지만, 그는 팀 동료들과 스태프, 팬들에게 깊은 인상을 남겼다"고 했다.

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에릭센은 토트넘 시절 손흥민, 델레 알리, 해리 케인으로 이어진 'DESK(데스크) 라인'을 구축, 전성기를 보냈다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com