"한국 선수들 금메달 따면 병역 면제" 김상식 없는 8강 상대 베트남 벌벌 떤다…'단군 이래 최상의 대진운' 이민성호, 결승 가야 일본 격돌

사진제공=대한축구협회

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연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 4연패를 노리는 한국 축구가 최상의 대진운에 방긋 웃고 있다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그에서 카타르와 사우디아라비아를 각각 4대1, 2대0으로 꺾고 2전 전승을 기록하며 D조 1위로 8강 티켓을 거머쥐었다.

D조 2위시 C조 1위인 '연령별 대회 강자' 우즈베키스탄(우즈벡)을 상대할 뻔했지만, 이변을 허용하지 않으며 우즈벡과의 맞대결을 피했다. 대신 C조 2위인 베트남과 준결승 티켓을 다투게 됐다. 우즈벡은 조별리그에서 3전 전승, 9득점 1실점했고, 베트남은 1승1무1패로 조별리그를 턱걸이 통과했다. 한국과 베트남의 8강전은 25일 오후 7시30분에 열린다. 경기 장소는 한국이 조별리그 2경기를 치러 익숙한 일본 나고야의 미즈호공원 럭비경기장이다.

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한국은 8강전을 통과할 경우 중국-태국전 승자와 준결승에서 격돌한다. 중국과 태국전은 하루 뒤인 26일 오후 3시 도요타 스타디움에서 열린다. 개최국이자 최대 라이벌인 일본이 A조 2위를 차지했다면, 한국과 준결승에서 만날 뻔했지만, 일본은 3전 전승으로 A조 1위를 기록하며 반대편 대진에 자리했다. 일본은 26일 오후 7시30분 북한과 8강전을 펼친다. 일본-북한전 승자는 우즈벡-사우디전 승자와 준결승에서 격돌한다. 한국은 오직 결승에서만 일본을 만날 수 있다.

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준결승전은 30일 오사카 나가이스타디움에서 열리고, 결승전은 다음달 3일 도요타스타디움에서 펼쳐진다. 한국의 목표는 오직 도요타스타디움에서 금메달을 목에 걸어 4연패를 차지하는 것이다. 한국은 지난 3번의 아시안게임에서 모두 우승했다. 이민성 감독은 사우디전을 마치고 "8강부터는 토너먼트다. 안정적인 방법을 택해야 한다. 팬들은 좋은 경기력을 원하겠지만, 이제부터는 결과를 내야 한다는 목적으로 명확하게 플레이하겠다"라고 말했다.

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당장은 눈앞에 놓인 상대 베트남을 꺾는 데 주력해야 한다. 한국이 상대할 베트남은 '국민 영웅'으로 우뚝 선 한국인 김상식 감독이 아닌 베트남 출신 대표팀 수석코치인 딘홍빈 임시감독 체제로 대회에 나섰다. 베트남 A대표팀과 U-23 대표팀 사령탑을 겸임하고 있는 김 감독은 9~10월 A매치 일정에 집중한다.

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한국은 지난 1월 사우디에서 열린 2026년 U-23 아시안컵 3-4위전에서 베트남에 승부차기 끝에 패하며 4위 '굴욕'을 겪었다. 당시엔 김상식 감독이 이 감독과의 지략대결에서 판정승했다. 2년째 베트남 축구를 이끌고 있는 '식사마' 김 감독이 이끌 때와 김 감독이 없을 때, 베트남의 전력은 차이를 보인다는 분석이다. 이번 경기는 일종의 리벤지 매치 성격을 띤다.

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베트남 매체 '더 타오'는 "올초 U-23 아시안컵과는 비교해 두 팀간의 전력 구도는 베트남에 불리한 방향으로 변했다"며 "베트남은 공격수 응우옌 딘 박, 수비수 응우옌 낫 민, 골키퍼 쩐 쭝 끼엔 등 U-23 대표팀의 핵심 선수가 베트남 성인 대표팀에 차출돼 전력에 큰 타격을 입은 상태다"라고 보도했다. 세 선수는 U-23 대표팀의 주전 공격수, 수비수, 골키퍼로, 특히 딘 박은 올해 A대표팀에서 6골을 폭발하며 베트남 축구 에이스로 부상했다. 지난 1월 U-23 아시안컵 3-4위전에서 한국을 상대로 두번째 골을 넣고 퇴장을 당했다.

이 매체는 "반면 한국은 아시안게임에 상당히 강력한 전력을 구축했다. 금메달을 목표로 삼은 한국 축구는 풍부한 경험을 쌓은 선수들로 팀을 꾸렸다. 선수 명단에는 2028년 LA올림픽 참가 자격이 없는 연령대인 2004년생 이하 선수 17명이 포함됐다. 이번 대회에서 많은 국가가 미래에 대비해 젊은 선수단을 구성하는 전략을 취하는 것과는 확연히 대조되는 행보"라고 전했다. "특히 한국은 규정을 적극적으로 활용하여 23세 초과 선수(와일드카드) 3명을 선발했다"며 와일드카드 트리오 이기혁(강원) 엄지성(스완지시티) 양현준(셀틱)을 소개했다.

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이어 "한국 법규에 따르면, 아시안게임에서 금메달을 획득하거나, 올림픽에서 메달을 획득한 선수는 의무 병역이 면제된다. 이는 젊은 선수들에게 큰 사기 진작 요인이 되고 있다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com