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손흥민 예상도 못한 초대박! 해리 케인과 전격 재회 가능성...미국행 가능성 깜짝 고백, 미식축구와 병행? "진지하게 검토할 사항"

김대식 기자

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사진=블리처 리포트
사진=블리처 리포트

[스포츠조선 김대식 기자]해리 케인과 손흥민이 다시 뛸 수 있을까. 케인이 미식축구 전환과 함께 미국메이저리그사커(MLS) 진출 가능성을 직접 제기했다.

영국 디 애슬래틱은 23일(한국시각) '잉글랜드 대표팀 주장 케인은 인터뷰에서 바이에른 뮌헨과의 재계약 최종 타결이 '상당히 가까워졌다'며 재계약 발표까지 '오랜 시간이 걸리지 않을 것'이라고 밝혔다. 그러나 케인은 축구 선수로서의 은퇴 직전 등 더 먼 미래를 바라보았을 때, 여전히 다른 종목으로의 전향을 고려하고 있다'고 보도했다.

매체는 '케인의 또 다른 스포츠 열정은 아메리칸풋볼(NFL)에 있으며, 수년 동안 플레이스키커(전문 키커)로 전향하는 방안을 많은 이들의 생각보다 훨씬 진지하게 고민해 왔다. 그는 이 가능성을 더욱 본격적으로 탐색하고 싶다고 밝혔다'고 했다.

케인은 진심이었다. 그건 제가 조금 더 진지하게 검토해 볼 만한 일이다. 향후 5~6년 동안 내 커리어에 어떤 일이 일어나는지, 동기부여와 내가 무엇을 원할지에 따라 달려 있다. 굳이 비교하자면 NFL 쪽이 골프보다는 훨씬 더 현실적"이라고 말했다.

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케인은 지금까지 공개적으로 언급한 적 없는 새로운 가능성을 던졌다. 바로 NFL 키커 역할을 맡는 동시에 MLS에서 축구 선수 생활을 마무리하는 방안이다. 그는 "미래에 내가 MLS나 그와 유사한 곳에 있게 된다면, 시즌 일정이 맞물리는 점을 이용해 두 종목을 연결할 수 있을지도 모른다"고 언급했다. 케인이 MLS로 진출한다면 손흥민과의 재회가 충분히 가능하다. 물론 그때까지 손흥민이 은퇴하지 않고 MLS에서 계속 뛰고 있어야 한다.

케인은 "하지만 지금은 가능한 한 오랫동안 이곳에서 계속 뛰고 싶은 마음이 크기 때문에 가슴 한구석에 남겨둔 생각일 뿐"이라며 당장은 미국으로 향할 생각이 없다는 걸 분명히 했다.

로이터연합뉴스
로이터연합뉴스

케인은 케인은 "나는 페널티킥을 차는데, 킥의 기술이나 받는 압박감이 NFL 키커와 매우 유사하다"며 "훈련 측면에서 내가 NFL을 시도한다면 다른 어떤 스포츠보다 빠르게 적응할 수 있을 것이다. 하지만 모든 엘리트 스포츠가 그렇듯, TV로 볼 때는 쉬워 보이고 가능해 보여도 실제로는 항상 그렇지 않다는 것을 잘 알고 있다"며 이미 미식축구 선수로 뛰는 걸 상상해봤다고 밝혔다.

그는 "만약 실제로 도전하게 된다면 정말 진지하게 임할 것이다. 전향에 앞서 6개월에서 1년 정도 집중적으로 연습하는 시간을 가질 것"이라고 덧붙였다.

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