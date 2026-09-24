이러다 50살까지 뛰겠다, 메시와 비교되는 '노욕' 호날두, "방송사들이 날 죽이려 들지만…" 은퇴 계획 無→234번째 A매치 예고

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[스포츠조선 윤진만 기자]'41세 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 2026년 북중미월드컵 이후 포르투갈 축구대표팀 은퇴를 고려했으나, 결국 대표팀 경력을 이어가기로 했다고 밝혔다.

다음달 2월이면 42세가 되는 호날두는 24일(한국시각) 포르투갈 리스본의 조제 알발라드 스타디움에서 열리는 웨일스와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 경기를 하루 앞둔 기자회견에서 이같이 말했다. 호르헤 제주스 포르투갈 대표팀 감독은 호날두를 웨일스전에 선발 투입할 것이라고 예고한 상태다.

일부 해설가들이 234번째 A매치가 호날두의 국대 고별전이 될 수 있다고 추측하고 있지만, 호날두는 은퇴에 선을 그었다. 그는 월드컵 이후 대표팀 은퇴를 고민했느냐는 질문에 "그렇다"라고 인정하면서도 "나는 내 미래와 현재에 대해 고민한다. 난 생각하는 사람이다. 그러기 때문에 지금 이 자리에 있는 것이다. 이는 내가 계속 뛰겠다는 뜻이기도 하다"라고 말했다.

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호날두는 "포르투갈축구협회장, 헤수스 감독과 대화를 나눴다. 나는 여전히 내가 대표팀이 목표를 이루는 데 도움을 줄 수 있다고 믿는다. 이 대표팀를 위해 더 이상 아무런 기여를 하지 못한다고 느낄 때 은퇴할 것"이라며 "나는 단순히 골을 넣는 것뿐만 아니라 경기장 밖에서도 대표팀에 힘을 보탤 수 있다고 생각한다. 지금은 젊은 세대가 주축이 되는 시기이지만, 나에게 있어 가장 중요한 것은 골을 넣어 팀의 승리를 돕는 것"이라고 말했다.

포르투갈 일간 '아 볼라'는 웨일스전을 앞두고 독자들을 대상으로 선발 라인업을 묻는 설문조사를 실시했다. 여기서 호날두는 선발 명단에 포함되지 못했다. 대중이 월드컵에서 부진했던 호날두가 서서히 대표팀 중심에서 내려와야 한다고 믿고 있다고 해석할 수 있다.

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호날두는 "집에서 친구들에게도 자주 했던 말인데, 난 수년간 축구를 해오면서 몇몇 예외적인 경우를 제외하고는 거의 모든 곳에서 환영을 받았다"며 "포르투갈 팬들이 나를 좋아한다고 느낀다. 물론 일부 방송사가 저를 비판하려 한다는 것도 이해한다. 그들은 나를 죽이려 들지만, 산탄총을 써야 그 뜻을 이룰 수 있을 거다. 내가 더 이상 대표팀에 오지 않기를 바랄 지 몰라도, 그 선택권은 나에게 있다. 난 이런 상황에 익숙하다. 20년 넘게 대표팀에 있으면서 내 기억 속엔 나를 사랑해주는 사람들만이 남아 있다"라고 했다.

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호날두는 포르투갈 대표팀, 스포르팅, 맨유, 레알 마드리드, 유벤투스, 알 나스르 등의 유니폼을 입고 지금까지 총 979골을 터뜨렸다. 그는 전인미답의 1000골 도전에 집착하지 않는다면서도 포르투갈 유니폼을 입고 1000골 이정표를 세울 수 있다면 좋을 것 같다고 했다. "아이들이 왜 나를 좋아하는지 알고 있다. 나를 롤모델로 삼기 때문이다. 나는 앞으로도 그런 모습을 보여줄 것이다. 은퇴한 후에도, 10년 후에도 말이다. 나는 지금 내 모습이 만족한다. 내일 경기에 나서든, 다음 경기에 쉬든 상관없다. 내게 가장 중요한 것은 내 컨디션이 좋다고 느끼는 것이다"라고 말했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com