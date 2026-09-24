"정말 걱정된다" 무너진 완벽 신화! AG 4연패 도전, 이민성호 뜻밖의 변수 '충격'…최악의 그라운드, 日 팬들도 우려 또 우려

선수들 지켜보는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 이민성 대표팀 감독이 선수들을 지켜보고 있다. 2026.9.22

사진캡처=SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]개최국 일본이 우려하고 있다.

아시안게임 4연패에 도전하는 한국 축구가 최대 변수를 만났다. 결승전이 펼쳐지는 일본 나고야 도요타 스타디움의 잔디 상황이 '최악'이라고 한다.

2026년 아이차-나고야 아시안게임 남자 축구 8강 대진은 23일 완성됐다. D조 1위 대한민국은 25일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 C조 2위 베트남을 만난다. C조 1위 우즈베키스탄은 이날 오후 2시 같은 경기장에서 D조 2위 사우디아라비아와 격돌한다.

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B조에는 이변이 일어났다. 이란이 탈락하고 중국과 북한이 1, 2위를 차지했다. B조 1위 중국과 A조 2위 태국이 26일 오후 3시 나고야 도요타 스타디움에서 맞붙는다.

한국이 베트남에 승리하면 중국-태국 승자와 결승행을 다툰다. 이민성호가 이란을 피한 것은 나쁘지 않는 대진이다. 3전 전승으로 A조 1위를 차지한 일본은 26일 오후 7시30분 도요타 스타디움에서 북한과 충돌한다.

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한국이 8강 관문을 통과하면 4강전은 30일 오사카 나가이스타디움에서 열린다. 결승전은 다음달 3일 도요타 스타디움에서 펼쳐진다. 이민성호의 목표는 도요타 스타디움에서 금메달을 목에 걸어 4연패를 차지하는 것이다.

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한국축구, 기분좋은 승리 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기에서 2-0으로 승리한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.22

그러나 뜻밖의 변수가 기다리고 있다. 대회 운영에서 낙제점인데 경기장 환경도 최악이다. 일본의 '디앤서'는 24일 '도요타 스타디움 그라운드 곳곳에 잔디가 패이고 맨땅을 드러냈다. 상태가 이상적이지 않다'고 전했다.

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일본 축구 팬들도 '잔디가 형편없다', '결승까지 버틸 수 있을까. 잔디가 정말 걱정된다', '잔디 상태가 정말 안 좋다' 등 볼멘 목소리를 토해내고 있다.

'일본은 완벽하다는 신화를 무너뜨리고 있다.' 외신의 평가다. 역대 최악의 대회가 될 것이라는 우려는 진행형이다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com