이강인? 기억도 안 납니다, 네이마르-음바페 넘은 미친 존재감...이강인 절친, PSG 핵심 도약 조명 "즐라탄 이후 최초"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]파리 생제르맹(PSG)은 이미 이강인을 잊었다.

이강인과 결별한 PSG는 여름 이적시장에서 이강인의 대체자로 페란 토레스를 영입했다. 토레스는 팀 내 최고의 활약을 펼치며 이강인의 공백을 전혀 느끼지 못하게 만들고 있다. 축구 매체 비사커는 23일(한국시각) 토레스의 폭발적인 초반 활약이 PSG 역대 고액 영입생들과 비교해 어느 정도 수준인지 조명했다.

매체는 PSG의 여름 영입생 토레스가 '루이스 엔리케 PSG 감독의 결단이 틀리지 않았음을 완벽하게 증명해 보이고 있다'고 평가하며 '이미 모든 대회를 석권했던 이 팀에서 단숨에 가장 눈부신 활약을 펼치는 주역으로 떠올랐다'고 극찬했다.

Advertisement

로이터연합뉴스

기록이 이를 뒷받침한다. 매체는 'PSG 소속으로 치른 첫 6경기에서 무려 7골을 터뜨린 놀라운 기록은 그 자체로 모든 것을 말해준다'고 전했다. 비교 대상은 구단 역사상 최고의 스타들이다. 매체에 따르면 PSG에서 치른 첫 6경기를 기준으로 할 때, 토레스보다 더 많은 골을 넣은 선수는 전설적인 스웨덴 스트라이커 즐라탄 이브라히모비치 단 한 명뿐이었다. 즐라탄은 8골을 터트렸다. 토레스는 1970년대에 6골을 넣었던 프랑수아 음펠레를 제쳤다. 네이마르와 킬리안 음바페도 이렇게는 활약하지 못했다.

단일 시즌 기준으로도 역대급 행보가 이어지고 있다. 매체는 '신입생으로서 클럽 역사상 두 번째로 뛰어난 득점력으로 출발한 것 외에도, 토레스는 클럽 역사상 어느 시즌의 초반부와 비교해도 가장 다득점을 올린 폭발적인 득점 행진 중 하나를 만들어냈다'고 평가했다. 매체는 '2022~2023시즌 네이마르와 음바페가 각각 기록했던 9골은 여전히 클럽 역사상 최고 기록으로 남아 있다'면서도 '토레스는 이번 시즌에 7골을 몰아치며 구단 역사상 역대 3위에 해당하는 뛰어난 기록을 달성했다'고 전했다.

EPA연합뉴스

이강인의 이적 이후 우려됐던 공격 옵션 공백은 페란 토레스의 폭발적인 활약으로 완전히 지워진 모양새다. 즐라탄에 버금가는 초반 임팩트를 보여주고 있는 그가 앞으로 시즌 내내 이 페이스를 유지할 수 있을지 관심이 모인다.