[에콰도르전 현장라인업]손흥민 오현규 투톱→이강인 황인범 명단제외, 모레노의 4-4-2 첫 선…정승원 조현택 깜짝선발

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축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 모레노 감독, 손흥민이 대화를 나누고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]모레노 1기 첫 경기 명단이 발표됐다. '주장' 손흥민(LA FC)이 선봉에 나섰고, '천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)은 엔트리에서 빠졌다.

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열리는 에콰도르와의 9~10월 A매치 4연전의 첫 번째 친선경기를 앞두고 선발 명단을 공개했다. 모레노 감독이 취임 기자회견에서 선언한 대로 자신의 한국 사령탑 데뷔전에 두 명의 공격수(투톱)과 네 명의 수비(포백)가 핵심인 4-4-2 포메이션을 빼들었다. 그는 지난 2년간 K리그 팀들이 가장 많이 활용한 4-4-2를 한국 대표팀의 기본 포메이션으로 삼겠다고 밝힌 바 있다. 이로써 지난 1년간 홍명보 전 감독 체제에서 스리백 전술을 쓴 한국은 다시 익숙한 포백 시스템으로 돌아왔다.

모레노 감독 체제에서 주장으로 연임된 손흥민과 오현규(베식타시)가 공격 선봉을 맡는다. 정승원(서울) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 송민규(나시오날)이 미드필더진에 늘어서고, 설영우(아우크스부르크) 김민재(바이에른 뮌헨) 이한범(클럽 브뤼헤) 조현택(울산)이 포백을 꾸린다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 낀다. 기자회견에서 밝힌대로 기존 주축 자원과 새로운 자원을 적절히 조합했다.

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이강인은 핵심 미드필더 황인범(포르투) 조규성(미트윌란) 구성윤(서울)과 함께 엔트리 제외됐다. 이강인은 지난 23일 에콰도르전 대비 마지막 훈련에서 팀 훈련에 참가하지 않고 회복에 전념했다. 황인범 조규성도 컨디션 조절 차원에서 이날 휴식을 취하는 것으로 보인다. 송범근(전북) 조현우(울산) 김태현(전북) 김태현(가시마) 이태석(아우스트리아 빈) 최준(서울) 김건희(인천) 백승호(버밍엄시티) 황희찬(샬케) 김봉수(대전) 김민수(레인저스) 박태준(김천) 이동경(울산) 오세훈(시미즈)는 교체명단에 이름을 올렸다.

이번 경기엔 총 8명을 교체할 수 있다. 횟수는 3회로 제한된다. 모든 교체카드를 모두 꺼낼 경우, 총 19명이 그라운드에 나선다. 모레노 감독은 4연전에 대비해 평소보다 많은 30명을 선발했다. 이번 4연전을 앞두고 국가대표팀에 첫 발탁된 김민수 박태준 김건희 등 3인은 이날 A대표팀 데뷔를 노린다.

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한국은 2010년 5월 서울에서 친선전을 펼쳐 2대0으로 승리한 뒤 16년만에 에콰도르와 A매치 맞대결을 펼친다. 역대 전적은 1승 1패로 팽팽하다. 이날 양팀 사령탑 모두 데뷔전을 갖는다. 에콰도르는 이번 아시아 투어를 앞두고 아르헨티나 출신 마르셀로 가야르도 감독을 새 대표팀 사령탑으로 선임했다.

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모레노 감독은 23일 천안 코리아풋볼파크에서 열린 공식 기자회견에서 "준비 시간이 많지 않지만 그동안 선수들과 훈련을 통해 나의 축구 철학과 전술적 컨셉이 경기장에서 조금이나마 나타나길 기대하고 있다"라고 말했다.

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선발 라인업 구상에 대해선 기존 주축 선수와 뉴페이스간 균형을 강조했다. 그는 "새로 코칭스태프가 부임해 선수들과 대화를 나누고 원하는 부분을 설명해서 훈련을 통해 확인하고 싶었다. 경기는 다른 차원이다. 경기를 통해 가장 많은 정보를 얻을 수 있다. 경기를 보면서 판단하고 싶다"라고 말했다.

한편, 이날 경기를 앞두고 예매표 3만3000장이 팔렸다. 4만4000여명을 수용하는 수월드컵경기장 규모를 고려할 때 구름 관중 덕에 뜨거운 열기 속 모레노 감독의 데뷔전이자 월드컵 이후 첫 경기를 치를 수 있을 전망이다.

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수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com