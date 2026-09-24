"고통스럽다" 심경 고백 손흥민, 월드컵 참사 아픔 떨칠까...모레노호에서도 '에이스' 역할+역대 최다골 도전 가능

취재진 질문에 답하는 손흥민 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = 손흥민이 '모레노호'의 첫 A매치 에콰도르전을 하루 앞둔 23일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 공식훈련에 앞서 취재진과 인터뷰하고 있다. 2026.9.23 utzza@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]모레노호의 중심도 여전히 손흥민(LA FC)이다.

로베르트 모레노 임시감독이 대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에 에콰도르와 9~10월 A매치 첫 번째 친선경기를 치른다.

모레노 감독은 취임 기자회견에서 밝힌 대로 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 모레노 감독 체제에서 주장으로 연임된 손흥민과 오현규(베식타시)가 공격 선봉을 맡는다. 정승원(서울) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 송민규(나시오날)가 중원을 구성했다. 설영우(아우크스부르크) 김민재(바이에른뮌헨) 이한범(클럽 브뤼헤) 조현택(울산)이 포백을 꾸린다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 낀다. 기자회견에서 밝힌대로 기존 주축 자원과 새로운 자원을 적절히 조합했다.

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관심을 모으는 포인트는 역시 손흥민 활용법이다. 모레노 감독 밑에서 손흥민이 다시 날개를 펼칠 수 있을 것인지다. 손흥민은 2026년이 아픔의 시간이었다. LA FC에서도 시즌 초반 어려움을 겪었다. 어시스트는 많이 쌓았지만 2026년 북중미 월드컵이 열리기 전까지 미국 메이저리그사커(MLS)에서 득점이 없었다. 이는 월드컵에도 영향을 미쳤다.

모레노 감독과 대화하는 손흥민 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = 에콰도르 전을 앞두고 소집된 축구 대표팀 손흥민이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 공개훈련에서 로베르트 모레노 대표팀 임시 감독과 대화하고 있다. 2026.9.22 utzza@yna.co.kr(끝)

손흥민은 월드컵에서 처음으로 공격 포인트를 올리지 못했고, 한국은 에이스의 부진과 함께 48개국 월드컵에서 충격적인 조별리그 탈락을 마주했다. LA FC로 돌아간 후 다시 부활하는 것처럼 보였던 손흥민이지만 최근에는 다시 득점력이 저조하다. 확실히 기복이 있는 시즌이라는 걸 부정할 수 없다.

국가대표팀에서는 다른 모습을 보여주길 본인도 원하고 있을 것이다. 손흥민은 23일 코리아풋볼파크에서 진행된 인터뷰에서 월드컵을 회상하며 "회복이 쉽지는 않다"면서 "지금도 그 생각을 하면 너무 고통스럽고, 모든 선수가 다 나와 같은 생각일 것"이라고 말했다. 이어 "바꿀 수 없는 과거다. 내가 좋아하는 거 하면서 잊어버리고 앞으로 나아가려고 노력하고 있다"고 덧붙였다.

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모레노 감독과 대화하는 손흥민 (천안=연합뉴스) 김주성 기자 = '모레노호' 축구대표팀에 합류한 손흥민이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열린 공개훈련에서 로베르트 모레노 한국 축구 국가대표팀 임시 감독과 대화하고 있다. 대표팀은 이틀 뒤 에콰도르 대표팀과의 평가전을 시작으로 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄 대표팀과 4차례 A매치를 치른다. 2026.9.22 utzza@yna.co.kr(끝)

내년 1월에 있을 아시안컵까지 다시 팀이 정상화되어야 하는 상황. 한국 축구가 반등해야 할 때 주장이자 에이스인 손흥민이 대표팀에서 살아나는 모습을 보여준다면 천군만마다. 이번 경기에서 이강인이(아틀레티코마드리드)가 휴식 차원에서 명단에서 빠졌기에 손흥민의 역할은 더 막중했다.

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기록에 집착하지 않는 스타일이지만 손흥민은 이번 A매치 4연전을 통해 한국 축구 역사상 A매치 최다골 기록을 달성할 수 있다. 지난 5월 트리니다드 토바고전에서 멀티골로 차범근 감독이 보유하고 있는 58골 기록에 2골차로 다가섰다.