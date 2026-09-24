'손흥민-오현규 투톱 시너지 제로' 이강인 빠진 모레노호, 번뜩임 없이 전반 0-0 마무리…이재성만 중원서 '생고생'[에콰도르전 전반리뷰]

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 전반전 득점 찬스 놓친 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 돌파 시도하는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기를 준비하는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]첫 선을 보인 모레노호의 45분은 '기대 이하'였다.

로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도로와의 A매치 친선경기에 4-4-2 포메이션을 빼들었다. 위기의 한국 축구에 신선한 변화를 기대했지만, 이렇다 할 득점 찬스 없이 전반전을 0-0 동점으로 마쳤다. 손흥민과 오현규의 투톱 시너지 효과는 없었고, 잦은 패스 미스가 반복됐다. 후반전엔 변화가 요구되는 대목.

한국은 주장 손흥민과 오현규가 투톱을 꾸렸고, 정승원 박진섭 이재성 송민규가 미드필더진에 늘어섰다. 설영우 이한범 김민재 조현택이 포백을 꾸렸고, 김승규가 골키퍼 장갑을 꼈다. 이강인 황인범 조규성 구성윤은 엔트리에서 제외됐다.

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에콰도르는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 조르디 카이세도가 원톱을 맡고, 케니 아로요, 존 예보아, 닐손 앙굴로가 공격 2선에 포진했다. 알란 프랑코, 페드로 비테가 중앙 미드필더 듀오를 구축했다. 앙헬로 프레시아도, 윌리안 파초, 잭슨 포로소, 페르비스 에스투피냔이 포백을 꾸렸다. 에르난 갈린데스가 골문을 지켰다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기를 앞두고 에콰도르 가야르도 감독과 인사를 나누고 있는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 동료에게 패스해주는 정승원. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

한국의 공격으로 시작된 전반, 모레노호는 준비된 전략을 꺼냈다. 오현규 정승원이 킥오프와 동시에 상대 수비 진영 우측을 향해 전력 질주했다. 롱킥을 통해 단번에 공격 기회를 잡겠다는 계산이었던 걸로 보이는데, 김승규의 롱패스는 두 선수에게 연결되지 않았다.

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깜짝 선발 기회를 잡은 정승원은 의욕이 넘쳤다. 전반 2분, 이재성의 패스를 받아 상대 박스 밖 먼거리에서 과감한 오른발 중거리 슈팅을 시도했으나, 제대로 발등에 제대로 임팩트되지 않으면서 골대를 크게 벗어났다.

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5분, 첫 위기가 찾아왔다. 김민재가 한국 박스 위험 지역에서 두 번 연속 클리어링하지 않고 우물쭈물하며 공 소유권을 내줬다. 다행히 비테의 중거리 슛은 골대 우측 외곽으로 벗어나면서 위기를 모면했다.

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이재성은 모레노식 4-4-2 전술의 핵심이었다. 소속팀에서 섀도 스트라이커, 윙어, 공격형 미드필더를 주로 맡는 이재성은 이날 새롭게 부여받는 박스 투 박스 미드필더 임무를 기대 이상 소화해냈다. 6분 하프라인 부근에서 소위 '박지성 턴'으로 상대 피파울을 얻었다. 8분, 강한 압박으로 프레시아도의 오버래핑 시도를 사전 차단하기도 했다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 돌파 시도하는 이재성. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 에콰도르 수비를 앞두고 돌파를 시도하는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

후방에서 상대 수비 뒷공간을 찌르는 롱패스, 전방 공격수를 향한 전진 패스가 한국의 주된 공격 루트였다. 하지만 상대 수비진의 빈틈을 찾는데 어려움을 겪었다. 9분 손흥민이 상대 파이널 서드에서 문전을 향한 영리한 턴 동작에 이은 과감한 돌파로 위험 지역에서 반칙을 얻어냈다. 포로소는 첫 경고를 받았다. 손흥민의 직접 프리킥은 수비벽에 막히며 무위에 그쳤다.

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손흥민은 스트라이커 위치보단 한 칸 내려와 공격 전개에 관여했다. 21분, 한국의 역습 상황에서 측면을 향한 이재성의 롱패스를 손으로 저지한 아로요가 경고를 받았다. 22분, 한국이 절호의 찬스를 잡았다. 이재성이 파이널 서드에서 다리를 뻗어 공을 빼앗았다. 이를 정승원이 잡아 왼쪽에 있는 손흥민에게 연결했고, 손흥민은 페널티 아크 부근에서 왼발 감아차기 슈팅으로 골문을 두드렸다. 하지만 손흥민 발끝을 떠난 공은 골대 왼쪽 외곽으로 벗어나며 아쉬움을 삼켰다.

경기는 전반 중반 이후부터 소강 상태에 접어들었다. 왕성한 활동량을 장착한 정승원과 이재성이 경기장에서 빛났지만, 그것만으로 파초가 지키는 에콰도르 골문을 열기엔 역부족이었다. 전반 38분, 조용하던 경기장이 시끌시끌해졌다. 송민규가 순간적인 돌파로 박스 안 왼쪽 측면을 파고든 후 프레시아도와 몸싸움 끝에 그라운드 위로 넘어졌다. 하지만 주심은 반칙을 선언하지 않았다.

전반전 남은 시간에도 경고를 없었다. 전반 추가시간, 이한범은 불필요하게 경고를 받았다. 오현규를 향한 반칙으로 에스피투냔이 4번째 경고를 받았다. 이후 장면에서 이한범이 상대 선수와 신경전 과정에서 손으로 앙굴로의 얼굴을 가격했다는 판정으로 경고가 주어졌다. 불필요한 플레이였다. 전반 추가시간 조현택의 프리킥이 김민재 머리에 빗맞으면서 골키퍼에 손쉽게 막혔다. 전반은 0-0으로 마무리됐다.

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수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 동료들 바라보는 김민재. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/