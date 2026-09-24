손흥민-오현규 투톱 안 맞네, 정승원-송민규 백패스뿐...모레노호 45분 공격 아쉽네

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 전반전 득점 찬스 놓친 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]모레노호의 45분은 수비보다는 공격에서 아쉬움이 컸다.

로베르트 모레노 임시감독이 대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에 에콰도르와 9~10월 A매치 첫 번째 친선경기를 치르는 중이다. 전반전은 0대0으로 종료됐다.

모레노 감독은 취임 기자회견에서 밝힌 대로 4-4-2 포메이션을 꺼냈다. 모레노 감독 체제에서 주장으로 연임된 손흥민과 오현규(베식타시)가 공격 선봉을 맡는다. 정승원(서울) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 송민규(나시오날)가 중원을 구성했다. 설영우(아우크스부르크) 김민재(바이에른뮌헨) 이한범(클럽 브뤼헤) 조현택(울산)이 포백을 꾸린다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 꼈다. 기자회견에서 밝힌대로 기존 주축 자원과 새로운 자원을 적절히 조합했다

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모레노 감독의 첫 시험대이자 실험대. 2026년 북중미월드컵을 통해서 한국 축구의 에이스로 떠오른 이강인(아틀레티코마드리드)이 휴식 차원에서 결장한 점은 아쉬웠지만 모레노 감독은 자신이 선발한 정승원과 송민규를 과감하게 내보냈다.

모레노 감독은 역동성을 강조했다. 전방으로 공을 과감하게 투입하는 모습이 자주 나왔다. 하지만 손흥민과 오현규 투톱은 45분 동안 시너지를 보여주지 못했다. 오현규는 최전방에서 버텨주는 역할을 맡았지만 세계 최고의 센터백 중 한 명인 윌리안 파초에게 지워졌다. 패스를 받았을 때 주변 동료들에게 연결해주지 못했다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 동료에게 패스해주는 정승원. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

손흥민은 공간으로 부지런히 움직였지만 전성기 시절의 몸놀림은 분명히 아니었다. 전반 22분 정승원이 만들어준 찬스에서 시도한 슈팅도 골대와는 거리가 있었다. 손흥민과 오현규에서 나오는 턴오버도 적지 않았다.

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모레노 감독의 히든카드와 같았던 정승원과 송민규 역시 기대 이하였다. 두 선수 모두 일대일 돌파 기회가 왔을 때 주로 백패스를 택했다. A매치 데뷔전을 치르는 선수와 오랜만에 A매치를 뛰는 선수라 긴장했다고 해도 돌파를 적극적으로 시도하지 않았다. 공격보다 오히려 수비 가담에서 빛났다.

아직 전술이 정돈된 팀이 아니라고 해도 개개인의 경기력은 최소한 공격에서는 좋은 점수를 주기 힘들었다.