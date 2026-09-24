'韓 월드컵 스타' 오현규, 모레노호 1호골 대폭발...과감한 중거리포 작렬, 에콰도르에 1-0 리드(후반 진행)

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[스포츠조선 김대식 기자]모레노호 첫 골 주인공은 오현규(베식타시)였다.

로베르트 모레노 임시감독이 대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에 에콰도르와 9~10월 A매치 첫 번째 친선경기를 치르는 중이다. 후반 10분이 진행 중인 가운데, 한국이 오현규의 득점으로 1-0으로 앞서고 있다.

모레노 감독은 취임 기자회견에서 밝힌 대로 4-4-2 포메이션을 꺼냈다. 모레노 감독 체제에서 주장으로 연임된 손흥민(LA FC)과 오현규가 공격 선봉을 맡는다. 정승원(서울) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 송민규(나시오날)가 중원을 구성했다. 설영우(아우크스부르크) 김민재(바이에른뮌헨) 이한범(클럽 브뤼헤) 조현택(울산)이 포백을 꾸린다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 꼈다. 기자회견에서 밝힌대로 기존 주축 자원과 새로운 자원을 적절히 조합했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기를 준비하는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

에콰도르는 4-5-1 포메이션을 준비했다. 최전방 조르디 카이세도를 중심으로 알란 프랑코, 닐손 앙굴로, 페드로 비테, 케니 아로요, 존 예보아가 2~3선에 배치됐다. 잭슨 포로소. 앙헬로 프레시아도, 페르비스 에스투비난, 윌리안 파초가 포백을 구성했다. 에르난 갈린데스가 골문을 지켰다.

오현규-손흥민 투톱은 예상됐지만 중원은 큰 변화가 있다. 이강인(아틀레티코마드리드) 황인범(포르투) 조규성(미트윌란) 구성윤(서울)이 회복 때문에 명단 제외된 가운데, 중원이 크게 달라졌다. 주로 2선에 배치됐던 이재성도 3선으로 내려왔다. K리그에서 좋은 모습을 보여준 정승원이 데뷔전을 치른다. 송민규도 오랜만에 A매치에 출전한다. 박진섭이 중앙 미드필더로 배치된 것도 최근에는 없었던 일이다. 새로운 감독과 새 조합이라 조직력을 얼마나 보여줄 수 있을지가 관건이다.

한국은 경기 초반 조직적인 압박을 통해 에콰도르를 괴롭혔다. 전반 5분을 기점으로 에콰도르가 한국 진영으로 올라오기 시작했다. 한국은 롱패스로 공격을 풀어봤지만 정확성이 부족했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 에콰도르 수비를 앞두고 돌파를 시도하는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

20분까지는 팽팽한 흐름으로 전개됐다. 공수가 계속 바뀌었다. 전반 22분 손흥민이 좋은 기회를 잡았다. 에콰도르의 전진을 이재성이 끊어냈다. 곧바로 정승원이 받아 손흥민에게 패스를 전달했다. 손흥민의 감아차기는 골대를 아쉽게 벗어났다. 전반전은 팽팽하게 마무리됐다.

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모레노호 첫 골 주인공은 전반 내내 잠잠했던 오현규였다. 후반 9분 김민재가 중앙으로 과감하게 찔러주면서 공격이 전개됐다. 송민규가 오현규에게 전달했다. 오현규가 페널티박스 정면에서 과감하게 슈팅을 날렸고, 그대로 골망을 갈랐다.