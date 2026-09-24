손흥민 미친 프리킥골→57호골 폭발, 모레노호 화력 터졌다...에콰도르에 2-0 리드(후반 진행)

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민(LA FC)까지 터졌다.

로베르트 모레노 임시감독이 대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에 에콰도르와 9~10월 A매치 첫 번째 친선경기를 치르는 중이다. 후반 15분이 진행 중인 가운데, 한국이 오현규의 득점으로 2-0으로 앞서고 있다.

모레노 감독은 취임 기자회견에서 밝힌 대로 4-4-2 포메이션을 꺼냈다. 모레노 감독 체제에서 주장으로 연임된 손흥민과 오현규(베식타시)가 공격 선봉을 맡는다. 정승원(서울) 이재성(마인츠) 박진섭(저장) 송민규(나시오날)가 중원을 구성했다. 설영우(아우크스부르크) 김민재(바이에른뮌헨) 이한범(클럽 브뤼헤) 조현택(울산)이 포백을 꾸린다. 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 꼈다. 기자회견에서 밝힌대로 기존 주축 자원과 새로운 자원을 적절히 조합했다

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 선취골을 성공시킨 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

전반 20분까지는 팽팽한 흐름으로 전개됐다. 공수가 계속 바뀌었다. 전반 22분 손흥민이 좋은 기회를 잡았다. 에콰도르의 전진을 이재성이 끊어냈다. 곧바로 정승원이 받아 손흥민에게 패스를 전달했다. 손흥민의 감아차기는 골대를 아쉽게 벗어났다. 전반전은 팽팽하게 마무리됐다.

전반전에는 공격이 간결했지만 정확성이 떨어졌다. 손흥민과 오현규의 시너지도 잘 보이지 않았다. 정승원과 송민규는 측면에서 과감한 플레이를 보여주지 못했다. 수비보다는 공격이 아쉬웠던전반전이었다.

그러나 후반전에 화력이 살아났다. 모레노호 첫 골 주인공은 전반 내내 잠잠했던 오현규였다. 후반 9분 김민재가 중앙으로 과감하게 찔러주면서 공격이 전개됐다. 송민규가 오현규에게 전달했다. 오현규가 페널티박스 정면에서 과감하게 슈팅을 날렸고, 그대로 골망을 갈랐다.

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손흥민까지 터졌다. 후반 13분 왼쪽 사각에서 프리킥 기회가 생겼다. 어려운 각도였지만 손흥민은 골키퍼 키를 넘기는 엄청난 궤적으로 득점에 성공했다. 차범근 감독이 보유하고 있는 A매치 역대 최다골에 1골차로 근접했다.