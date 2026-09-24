日 후반 집중력 미쳤다…모리야스 3기 일본, '韓 격돌 앞둔' 우루과이 3-1 격파

epa13259527 Japan?s Kaishu Sano (R) in action against Lucas Sebastian Torreira Di Pascua during a friendly soccer match between Japan and Uruguay at Stadium Miyagi in Rifu, Miyagi Prefecture, northeastern Japan, 24 September 2026. Japan won the match. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 미친 뒷심을 발휘해 우루과이를 제압했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본 A대표팀은 24일 일본 미야자키의 큐앤에 스타디움 미야기에서 열린 우루과이와의 친선 경기에서 3대1로 이겼다.

모리야스 감독 '3기' 첫 경기였다. 그는 2018년 러시아월드컵 이후 일본의 지휘봉을 잡았고, 2022년 카타르월드컵과 2026년 북중미월드컵을 지휘했다. 북중미 대회 이후 거취 문제가 있었지만 내년 1월 열리는 아시안컵까지 팀을 이끌기로 했다.

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일본은 전반 11분 마츠키 쿠류의 선제골로 앞서갔다. 그러나 전반 42분 아라우호에게 동점골을 내줬다. 전반을 1-1로 마친 두 팀은 정규시간 90분 동안 우열을 가리지 못했다. 일본의 집중력이 더 좋았다. 일본은 후반 추가 시간 1분 시오가이 켄토의 역전골로 리드를 되찾았다. 분위기를 탄 일본은 후반 추가 시간 6분 우에다 아야세의 쐐기골로 승리를 거머쥐었다.

epa13259526 Japan?s Daizen Maeda (R) in action during a friendly soccer match between Japan and Uruguay at Stadium Miyagi in Rifu, Miyagi Prefecture, northeastern Japan, 24 September 2026. Japan won the match. EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

일본 축구 전문 매체 '풋볼존'에 따르면 모리야스 감독은 "선수들이 과거가 아니라 앞으로 우리가 지향해야 할 목표에 진심으로 도전해 줬다고 생각한다. 평일에 많은 팬들께서 찾아와 주시고, 또 중계를 통해 많은 분들이 응원의 마음을 보여 주셔서 선수들도 끝까지 최선을 다해줬다. 감사하다"며 "우선 모두가 좋은 도전을 하자는 취지로, 자신의 장점을 발휘하고 골을 향해 플레이하자고 했다. 힘든 경기였지만, 표현해 주었을까 싶다. 골을 넣는 결과를 만들어낸 젊은 선수다운 불타는 모습을 보여줘서 좋았다"고 말했다.

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그는 "주도권을 잡고 볼을 컨트롤하는 것과 볼을 빼앗으러 가는 것은 시도해야 한다고 생각한다. 세계는 강하기 때문에 그 속에서도 견디며 일본답게 인내하고, 마지막까지 팀이 하나가 돼 싸워 승리를 거두고 싶다"고 했다.

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일본은 28일 베네수엘라와 대결한다. 우루과이는 28일 대한민국과 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com