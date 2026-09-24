[A매치 리뷰] '아시아 최강' 일본 말도 안된다, '남미 강호' 우루과이 박살냈다...추가시간 2골로 3-1 완승

사진=일본축구협회

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[스포츠조선 김대식 기자]일본이 아시아 최강으로서의 위엄을 과시했다.

일본은 24일 일본 리후의 미야기 스타디움에서 열린 우루과이와의 9~10월 A매치 친선경기에서 3대1로 승리했다.

일본은 전반 12분 만에 앞서갔다. 마츠키 쿠류가 선제골을 작렬했다. 쿠류가 오른쪽에서 공을 잡은 뒤에 중앙으로 과감히 치고 들어왔다. 슈팅도 과감했고, 날카로운 궤적으로 골망을 갈랐다.

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우루과이가 쉽게 무너지지는 않았다. 전반 42분 일본 진영에서 실수가 나왔다. 페데리코 비냐스의 슈팅이 골키퍼에 막혔지만 막시밀리아노 아라우호가 페널티박스 어려운 각도에서 밀어 넣었다.

팽팽했던 1-1 승부에서 승리의 여신이 일본을 향해 웃었다. 후반 추가시간 1분 우루과이 수비가 순간 집중력을 잃었다. 일본이 이를 놓치지 않았다. 일본의 정확한 패스플레이를 시오가이 켄토가 마무리하면서 승기를 잡았다.

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일본은 경기 종료 직전 쐐기골까지 터트렸다. 우루과이가 공격으로 나서면서 공간이 생겼다.우에다 아야세가 공간으로 치고 달리자 패스가 투입됐다. 아야세는 골키퍼가 나온 걸 보고 빠르게 슈팅을 처리해 득점에 성공했다. 일본이 남미 강호 우루과이의 자존심을 짓밟았다.