[에콰도르전 현장리뷰]'전반 0-0→후반 3-0' 모레노 데뷔전서 대반전 쾌승, '오현규→손흥민→이동경 릴레이골'로 위기의 韓 축구 반등 성공

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들을 향해 달려가고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 취재진에게 인사를 건네는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]한국 축구가 2026년 북중미월드컵 실패 후 처음 치른 A매치이자 로베르트 모레노 감독 데뷔전에서 시원한 대승을 거두며 반등에 성공했다.

대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선경기에서 후반 오현규(베식타시) 손흥민(LA FC) 이동경(울산)의 연속골로 3대0 완승했다. 이로써 한국 축구의 첫 스페인 출신 사령탑인 모레노 감독은 자신의 데뷔전을 승리로 장식했다. 외인 지도자가 한국 사령탑 데뷔전에서 3골차 이상으로 승리한 건 2006년 핌 베어백 이후 20년만이다. 베어백 감독은 당시 대만을 상대로 3대0 승리했다. 위르겐 클린스만 전 대표팀 감독은 2023년 자신의 데뷔전에서 파라과이와 2대2로 비긴 바 있다.

주장 손흥민은 통산 A매치 7번째 프리킥 득점으로 A매치 통산 득점 기록을 57골로 늘리며, '차붐' 차범근 전 감독(58골)의 통산 1위 기록을 1골차로 좁혔다. 오현규는 자신의 '친정'인 수원 삼성의 홈구장 '빅버드'에서 결승골을 쏘며 잊지 못할 하루를 보냈고, K리그 최고의 스타인 이동경(울산)은 교체투입 직후 쐐기골을 넣으며 대승을 완성했다. 흐름을 탄 한국은 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이를 상대한다.

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모레노 감독은 취임 기자회견에서 예고한 대로 4-4-2 포메이션을 꺼냈다. 손흥민과 오현규가 투톱을 꾸렸고, 정승원(서울) 박진섭(저장) 이재성(마인츠) 송민규(나시오날)가 미드필더진에 늘어섰다. 설영우(아우크스부르크) 이한범(클럽 브뤼헤) 김민재(바이에른 뮌헨) 조현택(울산)이 포백을 꾸렸고, 김승규(FC도쿄)가 골키퍼 장갑을 꼈다. 이강인(아틀레티코 마드리드) 황인범(포르투) 조규성(미트윌란) 구성윤(서울)은 엔트리에서 제외됐다.

에콰도르는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 조르디 카이세도가 원톱을 맡고, 케니 아로요, 존 예보아, 닐손 앙굴로가 공격 2선에 포진했다. 알란 프랑코, 페드로 비테가 중앙 미드필더 듀오를 구축했다. 앙헬로 프레시아도, 윌리안 파초, 잭슨 포로소, 페르비스 에스투피냔이 포백을 꾸렸다. 에르난 갈린데스가 골문을 지켰다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기 준비하는 대표팀 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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한국의 공격으로 시작된 전반, 모레노호는 준비된 전략을 꺼냈다. 오현규 정승원이 킥오프와 동시에 상대 수비 진영 우측을 향해 전력 질주했다. 롱킥을 통해 단번에 공격 기회를 잡겠다는 계산이었던 걸로 보이는데, 김승규의 롱패스는 두 선수에게 연결되지 않았다. 깜짝 선발 기회를 잡은 정승원은 의욕이 넘쳤다. 전반 2분, 이재성의 패스를 받아 상대 박스 밖 먼거리에서 과감한 오른발 중거리 슈팅을 시도했으나, 제대로 발등에 제대로 임팩트되지 않으면서 골대를 크게 벗어났다.

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5분, 첫 위기가 찾아왔다. 김민재가 한국 박스 위험 지역에서 두 번 연속 클리어링하지 않고 우물쭈물하며 공 소유권을 내줬다. 다행히 비테의 중거리 슛은 골대 우측 외곽으로 벗어나면서 위기를 모면했다. 이재성은 모레노식 4-4-2 전술의 핵심이었다. 소속팀에서 섀도 스트라이커, 윙어, 공격형 미드필더를 주로 맡는 이재성은 이날 새롭게 부여받는 박스 투 박스 미드필더 임무를 기대 이상 소화해냈다. 6분 하프라인 부근에서 소위 '박지성 턴'으로 상대 피파울을 얻었다. 8분, 강한 압박으로 프레시아도의 오버래핑 시도를 사전 차단하기도 했다.

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후방에서 상대 수비 뒷공간을 찌르는 롱패스, 전방 공격수를 향한 전진 패스가 한국의 주된 공격 루트였다. 하지만 상대 수비진의 빈틈을 찾는데 어려움을 겪었다. 9분 손흥민이 상대 파이널 서드에서 문전을 향한 영리한 턴 동작에 이은 과감한 돌파로 위험 지역에서 반칙을 얻어냈다. 포로소는 첫 경고를 받았다. 손흥민의 직접 프리킥은 수비벽에 막히며 무위에 그쳤다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 돌파 시도하는 이재성. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

손흥민은 스트라이커 위치보단 한 칸 내려와 공격 전개에 관여했다. 21분, 한국의 역습 상황에서 측면을 향한 이재성의 롱패스를 손으로 저지한 아로요가 경고를 받았다. 22분, 한국이 절호의 찬스를 잡았다. 이재성이 파이널 서드에서 다리를 뻗어 공을 빼앗았다. 이를 정승원이 잡아 왼쪽에 있는 손흥민에게 연결했고, 손흥민은 페널티 아크 부근에서 왼발 감아차기 슈팅으로 골문을 두드렸다. 하지만 손흥민 발끝을 떠난 공은 골대 왼쪽 외곽으로 벗어나며 아쉬움을 삼켰다.

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경기는 전반 중반 이후부터 소강 상태에 접어들었다. 왕성한 활동량을 장착한 정승원과 이재성이 경기장에서 빛났지만, 그것만으로 파초가 지키는 에콰도르 골문을 열기엔 역부족이었다. 전반 38분, 조용하던 경기장이 시끌시끌해졌다. 송민규가 순간적인 돌파로 박스 안 왼쪽 측면을 파고든 후 프레시아도와 몸싸움 끝에 그라운드 위로 넘어졌다. 하지만 주심은 반칙을 선언하지 않았다.

전반전 남은 시간에도 경고를 없었다. 전반 추가시간, 이한범은 불필요하게 경고를 받았다. 오현규를 향한 반칙으로 에스피투냔이 4번째 경고를 받았다. 이후 장면에서 이한범이 상대 선수와 신경전 과정에서 손으로 앙굴로의 얼굴을 가격했다는 판정으로 경고가 주어졌다. 불필요한 플레이였다. 전반 추가시간 조현택의 프리킥이 김민재 머리에 빗맞으면서 골키퍼에 손쉽게 막혔다. 전반은 0-0으로 마무리됐다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들을 향해 달려가고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 세 번째 골을 성공시킨 이동경. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

후반 대반전이 일어났다. 5분, 송민규에게 태클을 가한 프레시아도가 퇴장성 반칙을 감행했는지에 대한 비디오 판독(VAR)이 가동됐다. 하지만 주심은 프레시아도에게 레드카드가 아닌 레드카드를 빼들었다. 9분, 한국이 기다리던 선제골을 갈랐다. 김민재의 발끝에서 시작된 패스가 차이를 만들었다. 김민재는 한국 진영에서 공을 잡아 상대 진영에 위치한 송민규를 향해 왼발 전진 패스를 찔렀다. 송민규는 공을 세워두지 않고 영리하게 결대로 수비 뒷공간을 파고드는 오현규에게 재차 패스를 내줬다. 공을 잡은 오현규가 페널티 아크까지 단숨에 접근한 뒤 오른발 슈팅을 날렸다. 공은 상대 수비수 포로소의 다리에 맞고 굴절돼 한국 골망에 꽂혔다. 모레노호 1호골 주인공은 오현규였다.

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기세를 탄 한국은 후반 13분 추가골을 가르며 추격을 따돌렸다. 상대 박스 좌측 골라인에서 불과 3~4m 떨어진 지점에서 프리킥 기회를 잡았다. 키커로 나선 손흥민은 문전을 향해 공을 띄우지 않고 골문 우측 상단을 노리고 오른발로 강하게 감아찼다. 공은 골키퍼가 뻗은 손 위로 날아가 그대로 골망에 꽂혔다. 1분 뒤, 위기를 맞았다. 예보아의 오른발 중거리 슈팅이 낮고 빠르게 골문 쪽으로 날아왔으나, 김승규가 몸을 날려 쳐냈다.

모레노 감독은 후반 20분 선수 4명을 교체하며 변화를 꾀했다. 박진섭 조현택 정승원 이한범을 빼고 황희찬 김태현 김봉수 이태석을 투입했다. 후반 25분 앙굴로의 슛은 김승규의 손 끝과 설영우에 복부에 잇달아 맞으며 무위에 그쳤다. 에콰도르도 아로요, 비테, 카이세도, 앙굴로, 예보아를 줄줄이 빼고 데닐 카스티요, 후안 앙굴로, 알란 민다, 앤서니 발렌시아를 투입하며 변화를 감행했다. 후반 30분 2006년생 신성 김민수가 터치라인에 섰다. 승기가 기운 상황에서 송민규를 대신해 교체투입하며 데뷔전을 치렀다. 김민재 오현규도 빠지고 조위제 오세훈도 투입됐다.

후반 36분 김민수가 한국 진영에서 상대에게 공을 빼앗겼다. 이를 카스티요가 중거리 슛으로 연결했으나 김승규에게 막혔다. 후반 38분, 오세훈에게 최고의 찬스가 찾아왔다. 손흥민이 박스 안까지 침투한 후 박스 왼쪽에 대기 중인 오세훈에게 패스를 연결했다. 오세훈이 노마크 상황에서 마음 놓고 왼발을 휘둘렀으나 골대를 살짝 벗어났다. 후반 40분 손흥민이 빠지고 이동경이 투입됐다. 이동경은 투입 1분만에 쐐기골을 폭발했다. 박스 안에서 김봉수의 침투패스를 받아 침착한 왼발 슛으로 골망을 흔들었다. 후반 추가시간 오세훈 황희찬의 슛이 무위에 그치면서 경기는 그대로 한국의 3대0 승리로 끝났다. 이보다 좋을 수 없는 날이다.

수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com