'무각 환상 프리킥골' 손흥민 깜짝 고백, 모레노 감독 지시 아니었다 "김민재가 때리라고 했다"

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 대단했던 프리킥을 지시했던 선수는 김민재였다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선경기에서 후반 오현규(베식타시) 손흥민(LA FC) 이동경(울산)의 연속골로 3대0 완승했다. 이로써 한국 축구의 첫 스페인 출신 사령탑인 모레노 감독은 자신의 데뷔전을 승리로 장식했다.

전반전에 존재감이 크지 않았던 손흥민, 하지만 후반 들어 깨어났다. 한국은 후반 9분 오현규의 멋진 선제골로 승기를 먼저 잡았다. 추가골의 주인공은 손흥민이었다.

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후반 13분 왼쪽 사각에서 프리킥 기회가 생겼다. 어려운 각도였지만 손흥민은 골키퍼 키를 넘기는 엄청난 궤적으로 대단한 득점에 성공했다. A매치 57호골로 차범근 감독이 보유하고 있는 A매치 역대 최다골에 1골차로 근접했다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

경기 후 손흥민은 "짧은 시간이었지만 선수들이 훈련할 때, 감독님이 원하시는 걸 많이 말씀해주셨을 때 집중했다. 그걸 경기장에서 실행하려고 했던 것들이 잘 나와 좋은 경기했다. 무엇보다 선수들이 즐기는 모습을 보아서 좋았다"고 소감을 전했다.

골 장면에 나름 비하인드가 있었다. 손흥민에게 득점을 노리라고 말한 선수는 김민재였다. "프리킥 찰 때 그쪽에서는 슈팅 생각을 잘 안하는데, 민재가 슈팅 때리라고 해서 자신감이 있게 날렸다. 그 다음에는 운에 맡기는 것이다. 그렇게 골이 들어가는 건 운이 좋았다. 민재한테 공을 돌린다"고 고백했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 교체 때 모레노 감독과 하이파이브를 나누고 있는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

이제 차범근 감독이 보유하고 있는 A매치 58골 대기록까지 1골만 남은 손흥민이다. "항상 말씀드리지만 대표팀 선수 생활하면서 감사하다. 겸손하게 항상 경기하려고 한다. 감독님하고도 이야기를 했지만 기록은 자연스럽게 따라온다. 감독님이 편안하게 해주시려고 하기 때문에 그런 기록들도 선수들의 도움으로 깰 수 있을 것이다. 제가 잘해서 그런 게 아니라 동료들, 같이 해주신 감독 코치님들 덕분에 해내는 것"이라고 말했다.