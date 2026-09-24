'모레노호 황태자 예약합니다' 월드컵 영웅 오현규, 베식타시 위기 털고 1호골 주인공...빅버드서 1426일 만에 날았다

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들의 축하를 받고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]공격수는 골로 말하는 법이다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선경기에서 후반 오현규(베식타시) 손흥민(LA FC) 이동경(울산)의 연속골로 3대0 완승했다. 이로써 한국 축구의 첫 스페인 출신 사령탑인 모레노 감독은 자신의 데뷔전을 승리로 장식했다.

모레노 감독의 첫 경기에서 플랜A로 나선 공격수는 오현규와 손흥민이었다. 모레노 감독은 취임 기자회견에서 4-4-2 포메이션을 기반으로 축구를 하겠다고 밝힌 바 있다. 오현규는 2026년 북중미 월드컵에서 체코전 역전골로 한국의 승리를 이끈 주인공이라 기대감이 컸다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들을 향해 달려가고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

그러나 냉정하게 전반전 오현규의 플레이는 낙제점에 가까웠다. 지난 시즌 후반기 베식타시에서 자랑했던 절정의 득점력과는 거리가 멀었다. 이번 시즌 베식타시에 두샨 블라호비치가 영입되면서 주전으로서 입지를 잃게 된 영향이 경기장에 나타나는 것처럼 보였다. 움직임은 좋았지만 에콰도르 센터백을 상대로 존재감을 보여주지 못했다. 등지는 플레이부터 연계 플레이가 나왔어야 했지만 턴오버가 속출했다.

하지만 공격수는 골로 자신의 가치를 증명할 때 빛난다. 오현규는 후반 9분 선제골의 주인공이 됐다. 후방에 있는 김민재가 중앙으로 움직인 송민규를 향해 한번에 찔러줬다. 송민규는 공의 흐름을 살려 오현규에게 밀어줬다. 오현규는 수비수가 뒤로 물러서자 과감하게 슈팅을 날렸다. 수비 맞고 굴절된 공이 골키퍼를 넘어 골망을 갈랐다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들을 향해 달려가고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

수원월드컵경기장을 홈구장으로 쓰는 수원 삼성 출신답게 역시 '빅버드의 사나이'다웠다. 오현규가 빅버드에서 터트린 마지막 득점은 2022년 10월 29일 승강 플레이오프에서 수원을 구한 득점이었다. 1426일 만에 빅버드에서 다시 골맛을 본 오현규였다. 모레노호 1호골 주인공이 된 오현규라 의미를 더했다. 한국은 오현규의 선제골을 결승골로 만들면서 3대0 대승을 완성했다.

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오현규는 앞으로 남은 경기 동안 조규성(미트윌란), 오세훈(시미즈)와 경쟁하면서 모레노호 주전 도약을 노린다. 모레노호의 황태자 자격을 첫 경기부터 입증했다. 또한 대표팀에서 좋은 기운을 얻고 돌아가야 베식타시에서 기세를 이어갈 수 있다.