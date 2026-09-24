[에콰도르전 현장인터뷰]'역시 분석 전문가답다' 모레노가 밝힌 에콰도르전 후반 대반전 비밀, "하프타임에 압박 및 후방 빌드업 방식 조정했다"…이강인 황인범 엔트리 제외는 '예방 차원'

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 경기를 준비하는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 교체 때 모레노 감독과 하이파이브를 나누고 있는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 취재진에게 인사를 건네는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 사령탑 데뷔전에서 데뷔승을 따낸 로베르트 모레노 감독이 만족감을 숨기지 않았다.

모레노 감독은 24일 수원월드컵경기장에서 열린 FIFA 랭킹 25위 에콰도르와의 A매치 친선경기에서 3대0 승리한 후 "긍정적으로 평가하고, 만족한다. 무엇보다 선수와 팬을 생각하면 더욱 그렇다. 가족과 함께하는 휴일에 팬 여러분께 이런 경기와 결과를 선물할 수 있어서 기쁘다"며 "하지만 이건 한 경기일 뿐이다. 그 점을 인식해야 한다. 계속해서 훈련하고 경기에 임해야 한다. 다음 경기 잘 준비하겠다"라고 소감을 말했다.

에콰도르와 대등한 접전을 펼치며 전반을 0-0으로 마친 한국은 후반에 대반전을 일으켰다. 후반 9분, 애타게 기다리던 선제골을 뽑았다. 수비수 김민재(바이에른 뮌헨)가 한국 진영에서 상대 진영 쪽으로 찔러준 전진패스를 송민규(나시오날)가 영리한 터치로 수비 뒷공간을 향해 달려가는 오현규에게 내줬고, 오현규가 시원한 오른발 슈팅으로 자신의 친정인 수원 삼성 홈구장에서 선제골을 뽑았다. 기세를 탄 한국은 후반 13분 프리킥 상황에서 주장 손흥민(LA FC)의 직접 프리킥 득점으로 달아났고, 후반 41분 '조커' 이동경(울산)의 쐐기골로 홈에서 3골차 대승을 따냈다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

모레노 감독은 경기 후 기자회견에서 "에콰도르는 월드컵 남미 예선에서 2~3위를 한 강팀이다. 그런 강팀을 상대로 공간을 공략하기가 쉽지 않았다. 상대가 압박도 잘했다. 전반전에 팽팽항 양상이 펼쳐진 건 자연스럽다"며 "하프타임엔 작은 조정을 했다. 압박 방식과 후방 빌드업을 조정해 공간을 잘 찾아내게끔 했다. 우리 구조를 유지해서 상대 공격에 어려움 겪지 않도록 했다. 그 이후엔 선수들의 재능이 차이를 만들었다. 사흘 훈련은 충분치 않다. 선수들이 잘 만들어냈다. 선수들에게 축하한다는 말을 전하고 싶다"라고 했다.

이어 "선수들을 실제 경기장에서 보는 건 데이터로 분석하거나 관중석에서 볼 땐 얻을 수 없는 정보를 준다. 그동안 코치진과 여러 경기 분석하면서 파악한 한국 선수들의 능력을 확인할 수 있었다. 이 선수들이 전술 시스템 안에서 자신들의 장점을 대표팀에서 충분히 발휘할 수 있다고 판단한다. 그래서 (4-4-2)시스템을 선택했다. 선수들 특성과도 잘 맞는다. 다만 3대0으로 승리한 경기 직후에 평가를 내리는 건 조심해야 한다. 누구나 좋은 부분만 보는 경향이 있다. 내가 해야 할 일은 부족한 부분, 잘못된 부분을 발견해 선수들에게 설명하는 것"이라고 했다.

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이날 엔트리에 제외된 이강인(아틀레티코 마드리드) 조규성(미트윌란) 황인범(포르투)에 대해선 "(몸상태)불편함, 근육 과부하 등에 따른 의료진의 권고가 있었다. 선수가 중요하기 때문에 위험을 감수하지 않기로 했다"라고 설명했다.

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수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

다음은 로베르트 모레노 대한민국 대표팀 감독 기자회견 일문일답.

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-경기 소감

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긍정적으로 평가한다. 만족한다. 무엇보다 선수와 팬을 생각하면 더욱 그렇다. 가족과 함께하는 휴일에 팬 여러분께 이런 경기와 결과를 선물할 수 있어서 기쁘다. 하지만 이건 한 경기일 뿐이다. 그 점을 인식해야 한다. 계속해서 훈련하고 경기에 임해야 한다. 다음 경기 잘 준비하겠다.

-부임 후 A매치를 준비할 기간이 짧았다. 경기 전 어떤 점에 주안점을 뒀나. 또 이날 하프타임에 어떤 점을 강조했나

상대는 강한 팀이었다. 월드컵에서 기대 실점이 가장 낮은 팀 중 하나였다. 그런 팀을 상대로 우리가 3대0 승리를 만들었다. 에콰도르는 피지컬이 강하고, 재능이 많은 팀이다. (월드컵)남미 예선에서 2~3위를 기록한 걸로 기억한다. 남미에 강한 팀이 대단히 많다는 점을 떠올릴 때, 분명 에콰도르는 쉬운 상대기 아니었다. 공간을 공략하기가 쉽지 않았다. 상대가 압박도 잘했다. 그래서 전반전에 팽팽항 양상이 펼쳐진 건 자연스럽다. 하프타임에 작은 조정을 했다. 압박 방식과 후방 빌드업을 조정해 공간을 잘 찾아내게끔 했다. 우리 구조를 유지해서 상대 공격에 어려움 겪지 않도록 했다. 그 이후엔 선수들의 재능이 차이를 만들었다. 사흘 훈련은 충분치 않다. 선수들이 잘 만들어냈다. 선수들에게 축하한다는 말을 전하고 싶다.

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-전반 초반부터 기술지역에서 큰 액션을 자주 보여줬는데

감독이라면 머릿속에 플랜이 있다. 상대가 어떤 위협을 갖고 있는지, 우리 계획이 무엇인지 알고 있다. 내가 설명하려고 하는 건 선수들의 위치를 잡고 구조를 어떻게 잡아야 하는지다. 또, 공을 잃었을 때 수비를 어떻게 할지, 공을 갖지 않을 ?? 어떻게 압박해야 하는지다. 선수 입장에선 경기장 안에서 벌어지는 모든 상황을 파악하기 어렵다. 벤치에서 경기를 보고, 관중석에서 코치가 도움을 준다. 작은 디테일 조정이 필요한 부분을 (코치진이)발견할 수 있다. 그런 걸 전달하려고 했다. (경기 중)재킷을 벗은 건 날씨가 좋아서다.(웃음)

-경기 중 새롭게 발견한 것이 있다면.

선수들을 실제 경기장에서 보는 건 데이터로 분석하거나 관중석에서 볼 때 얻을 수 없는 정보를 준다. 그동안 코치진과 여러 경기 분석하면서 파악한 한국 선수들의 능력을 확인할 수 있었다. 이 선수들이 전술 시스템 안에서 자신들의 장점을 대표팀에서 충분히 발휘할 수 있다고 판단한다. 그래서 (4-4-2)시스템을 선택했다. 선수들 특성과도 잘 맞는다. 다만 3대0으로 승리한 경기 직후에 평가를 내리는 건 조심해야 한다. 누구나 좋은 부분만 보는 경향이 있다. 내가 해야 할 일은 부족한 부분, 잘못된 부분, 발견해 선수들에게 설명하는 것이다.

-이강인 황인범 조규성 등 엔트리에 포함되지 않은 선수들은 부상인가

의료진의 권고에 따른 예방 차원이다. 몸상태에 불편함, 근육 과부하 등으로 의료진이 이 선수들을 무리해서 투입하지 않았으면 좋겠다는 요청이 있었다. 선수가 중요하기 때문에 위험을 감수하지 않기로 했다.

-손흥민 무각 프리킥에 대해, 교체시 어떤 대화를 주고받았나

이전에도 말했지만, 앞으로도 같은 원칙을 유지할 생각이다. 선수와 대화는 비공개다. 나의 팀 운영 원칙 중 가장 중요한 부분이기도 하다. 손흥민과는 페널티 박스 안 스크린 움직임, 세트피스 등 훈련을 하고 있다. 특정 개인에 대해 말하는 건 어렵다. 축구는 하나의 개인이 아닌 하나의 그룹이다. 여러분이 특정 선수에 대한 평가를 듣고 싶어하겠지만, 앞으로 특정 선수 개별적인 평가는 쉽게 말씀드리기 어려울 것 같다.

-앞서 언급한 개선해야 할 점이 있다면

현재로선 명확하게 말하긴 어렵지만, 경기가 끝난 직후에 승리와 패배 감정이 크게 작용할 수 있다. 바로 평가를 내리진 않을 거다. 호텔에서 경기 영상을 보면서 세밀하게 준비하는 게 내 일이다. 잘 안 된 부분을 찾아낼 수 있을 거다. 패배한 경기에도 잘한 점이 있다. 이 자리에서 구체적으로 어떤 점을 개선해야 하는지 말하는 건 어렵다.