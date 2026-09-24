'모레노에 데뷔승 선물' 캡틴 손흥민 솔직 고백, "민재가 때리라고 해서 직접 때린 프리킥골, 운도 따랐다"[에콰도르전 현장인터뷰]

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독 데뷔전에서 시원한 프리킥 골로 대승을 이끈 캡틴 손흥민(LA FC)이 말하는 승리 비결은 '기본'이었다.

손흥민은 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선경기를 3대0 승리로 마치고 "월드컵을 떠올리면 마음이 아프다. 팬들도 나와 같은 심정이었을 것"이라며 "그라운드 위에서 용기있는 플레이를 다시 보여드리는 방법밖에 없다고 생각했다. 좋은 경기로 팬분들께 조금이나마 위안을 드릴 수 있어서 기쁘다"라고 운을 뗐다.

그는 믹스드존 인터뷰에서 "선수들이 경기장에서 즐겁게 축구하고 서로 대화를 많이 나눈 점이 가장 좋았다"라며 "준비 기간이 짧아 잘 풀릴까 걱정도 했지만, 기본에 충실하자고 뜻을 모았는데, 선수들이 잘 따라줬다"라고 말했다.

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전반을 0-0 동점으로 마친 한국은 후반 9분 오현규(베식타시)의 선제골로 리드했다. 4분 후인 후반 13분, 이번엔 손흥민이 상대 박스 외곽 좌측 골라인 부근에서 얻은 프리킥 찬스에서 골문 상단 구석을 찌르는 직접 프리킥으로 추가골을 뽑았다. 손흥민은 A매치 57호골을 넣으며 '차붐' 차범근 전 감독이 보유한 대표팀 통산 득점 1위 기록인 58골까지 1골차로 추격했다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 프리킥 차고 있는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 에콰도르 수비를 앞두고 돌파를 시도하는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

손흥민은 "사실 그 위치에선 직접 슛을 때릴 생각을 거의 하지 않는다"며 "(김)민재가 다가오더니 '직접 슈팅을 때려'라고 하더라. 자기가 골키퍼 앞쪽으로 선수들을 붙여 시야를 흔들어 놓겠다고 했다. 그후 골키퍼 위치를 보니, 니어포스트 쪽에 많이 치우쳐 있었다"라고 비화를 전했다.

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이어 "빈 공간을 보고 찼는데, 운도 따랐다. 프리킥 궤적에는 기술이 필요할 수 있지만, 구석으로 정확히 빨려 들어가려면 어느정도 운도 필요하다. 민재의 공이 컸고, 경기 후 서로 웃으며 고맙다는 이야기를 나눴다"라고 했다.

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한국이 후반에 대반전을 일으킨 배경에 대해선 "축구는 90분 경기다. 감히 다른 종목인 복싱에 비유하자면, (전반은)나중에 강력한 스트레이트를 날리기 위해 초반에 계속 잽을 던지면 빌드업을 해나가는 과정"이라고 했다. 아울러 "새 감독님의 전술 지시를 실전에서 처음 구현하다 보니 전반 45분은 적응할 시간이 필요했다. 후반 들어 상대가 지치기 시작하면서 우리가 원하는 플레이가 편하게 나왔고, 상대가 조급해질 때 적절한 타이밍마다 골이 터지며 수월하게 풀렸다"라고 했다.

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58호골 도전에 대해 "나보다 기자들이 더 신경을 쓰는 것 같다"고 웃어보인 손흥민은 "의식을 전혀 안 할 수는 없지만, 대표팀 유니폼을 입고 뛰는 것 자체가 가장 큰 영광"일고 말했다.

그는 "지금까지 대표팀에서 넣은 골은 내 능력만으로 결코 만들 수 없다"며 "함께 뛴 모든 동료의 도움과 감독님들, 코치진이 있었기에 가능했다. 늘 뒤에서 헌신해 준 동료, 스태프, 팬들께 감사하다"라고 했다.

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9~10월 A매치 친선경기 4연전을 대승으로 장식한 대표팀은 28일 서울월드컵경기장으로 장소를 옮겨 우루과이를 상대할 예정이다.

수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/