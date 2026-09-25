[에콰도르전 현장인터뷰]'드라마를 쓸 줄 아는 추어탕집 아들' 오현규, '친정집' 빅버드서 모레노호 1호골 작성, "오늘 더 역동적으로 세리머니 했다"

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 동료들을 향해 달려가고 있는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[수원=스포츠조선 윤진만 기자]모레노호 1호골 주인공이 된 '짐승남' 오현규(베식타시)가 들뜬 소감을 남겼다.

오현규는 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선경기에서 선제결승골로 대한민국의 3대0 대승을 이끈 뒤 "새 감독님 앞에서 골을 넣어 더 기쁘다"라며 미소지었다. 이날 주장 손흥민(LA FC)의 투톱 파트너로 선발 출전한 오현규는 후반 9분 김민재(바이에른 뮌헨), 송민규(나시오날)로 이어지는 패스를 건네받아 시원한 오른발 중거리 슈팅으로 선제골을 뽑았다. 자신의 친정 구단인 수원 삼성의 홈구장에서 골을 터뜨린 데다 이날 경기가 모레노 감독의 데뷔전이어서 더 뜻깊은 득점이었다. 유럽 진출 전인 2019년부터 2022년까지 수원 유니폼을 입고 뛴 오현규는 "(예전 홈구장)수원월드컵경기장에서 골을 넣어 더 역동적으로 세리머니를 했다"라고 했다.

한국은 전반에 공격 활로를 찾지 못하며 고전했다. 이렇다 할 찬스 없이 0-0 동점으로 마쳤다. 오현규 역시 선발 출전한 필드 플레이어 중 가장 몸이 무거워 보였다. 투톱 시너지 효과는 거의 찾아볼 수 없었다. 그러나 후반에 3골을 몰아칠 정도로 대반전이 일어났다. 하프타임에 한국 라커룸에서 무슨 일이 벌어진 걸까. 오현규는 "새 감독님의 전술이다보니, 선수들이 (적응할)시간이 필요했다. 시간이 흐르면서 점점 더 전술에 대해 이해하기 시작했고, 그러다 보니 좋은 장면이 나왔다"라고 했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 돌파 시도하는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

모레노 감독은 한국에서 기본 전술 모델로 삼은 4-4-2 포메이션을 데뷔전부터 꺼냈다. 이날 투톱으로 나선 오현규와 손흥민은 1, 2번째 골을 줄줄이 넣으며 합격점을 받았다. '조커' 이동경(울산)이 후반 36분 쐐기골을 넣었다. 오현규는 "흥민이형과는 그동안 서로 맞바꿔(교체되어)많이 뛰었지만, 서로 원하는 부분이 뭔지 알고 (서로를)잘 이해한다. 같이 뛰면서도 좋은 콤비를 맞출 수 있었다"라고 흡족해했다. 이어 모레노 감독이 따로 주문한 사항에 대해선 "나를 믿으시는지 개인적으로 주문한 건 없었다. 그저 내가 잘하는 것을 할 수 있게 해줬다"라고 말했다.

9~10월 A매치 4연전의 첫 경기를 대승으로 장식한 모레노호는 28일 서울월드컵경기장에서 우루과이와 두번째 친선경기를 펼칠 예정이다. 우루과이는 이날 일본 원정에서 1대3으로 졌다.

수원=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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