'배우 못지않은 미모의 아내' 수원 이정효 감독과 빅버드 동반 관전으로 다시금 눈길 사로잡은 미모의 부인[수원현장]

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 수원 삼성 이정효 감독과 미모의 아내와 함께 경기장을 찾았다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 수원 삼성 이정효 감독과 미모의 아내와 함께 경기장을 찾았다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[수원=스포츠조선 송정헌 기자] 수원 삼성 이정효 감독이 '빅버드' 홈경기장에서 열린 A매치 경기를 지켜보기 위해 미모의 아내와 함께 찾았다.

대한민국 축구대표팀이 추석 명절 연휴를 맞아 기분 좋은 승리를 거뒀다.

대한민국 축구대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 A매치 친선경기를 가졌다. 축구대표팀은 후반 오현규(베식타시), 손흥민(LA FC), 이동경(울산)의 연속골이 터지며 에콰도르를 상대로 3-0 승리를 거뒀다. 한국 축구 첫 스페인 사령탑 모레노 감독은 대한민국 감독 데뷔 전에서 기분 좋은 승리를 거뒀다.

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전반전을 0-0으로 마친 대표팀은 후반전 9분 오현규가 멋진 중거리 슈팅으로 선제골을 터트렸다. 후반 13분에는 왼쪽 사각에서 프리킥 기회가 생기자 캡틴 손흥민이 직접 키커로 나섰다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 오현규가 선취골을 성공시켰다. 친정 팬들 앞에서 환호하는 오현규. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 두 번째 골을 성공시킨 손흥민의 '찰칵 세리머니'. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

손흥민은 동료들에게 패스가 예상됐으나, 어려운 각도에서 직접 슈팅으로 환상적인 프리킥 골을 만들었다. 손흥민은 에콰도르 골키퍼의 손을 넘어 반대쪽 골대 안으로 휘어지는 엄청난 궤적의 골을 성공시켰다.

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손흥민은 이 골로 A매치 57호 골을 기록했다. 한국 축구의 레전드 차범근 감독이 보유하고 있는 A매치 역대 최다골에 1골 차로 다가서는 골이었다.

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후반 40분 손흥민이 교체됐다. 손흥민 대신 그라운드에 나선 이동경은 1분 만에 쐐기골까지 터트리며 한국의 3-0 대승을 만들었다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 교체 때 모레노 감독과 하이파이브를 나누고 있는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 팀의 세 번째 골을 성공시킨 이동경. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

선취골을 넣은 오현규는 '친정' 수원 삼성의 홈구장에서 열린 A매치에서 골을 넣으며 금의환향했다.

수원 삼성을 이끌고 있는 이정효 감독도 부인과 함께 경기장을 찾아 대표팀 경기를 직관했다.

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선수들과 가장 가까운 중앙에 위치한 좌석에 앉은 이정효 감독은 수원 삼성 경기가 아닌 대표팀 선수들의 경기를 지켜봤다. 함께 경기장을 찾은 아내는 연예인처럼 빼어난 미모로 눈길을 끌었다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 축구대표팀이 에콰도르에 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 이동경, 이강인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 축구대표팀이 에콰도르에 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

절친 안정환의 부인 이혜원 씨처럼 이정효 감독의 아내도 연예인 못지않은 미모로 축구팬들의 눈길을 사로잡았다.

이정효 감독과 미모의 부인은 지난 8월 서울 상암월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드 경기도 함께 관전해 눈길을 끈 적이 있었다.

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미모의 아내와 함께 대표팀의 대승을 지켜본 이정효 감독은 홈경기장 빅버드의 좋은 기운을 이어갈 수 있게 됐다.

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 수원 삼성 이정효 감독과 미모의 아내가 함께 축구대표팀 경기를 지켜보고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/