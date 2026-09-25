韓 축구 에이스 초대박 극찬! 이강인, 성실한 노력→강한 의지로 성공…'시메오네 체제 주목할 만한 성과'

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=AFP 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)을 향한 극찬이 쏟아졌다.

스페인 언론 '아스'는 24일(이하 한국시각) '이강인은 아틀레티코 마드리드에 합류할 당시 팬들의 성향은 물론이고 디에고 시메오네 감독의 성격과 그가 요구할 사항들을 이미 완벽하게 파악하고 있었다. 유창한 스페인어 실력과 스페인 리그에 대한 익숙함은 그에게 큰 이점으로 작용했다'고 보도했다.

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG·프랑스)을 떠나 아틀레티코 마드리드의 유니폼을 입었다. 지난 2023~2024시즌 레알 마요르카(스페인)를 떠나 PSG에 합류한지 3년 만이다. 현지 언론에 따르면 아틀레티코 마드리드는 앙투안 그리에즈만(올랜도 시티)의 빈자리를 채울 대체자로 이강인을 낙점했다. 이강인 영입을 위해 4000만 유로를 투자한 것으로 알려졌다.

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'아스'는 '아틀레티코 마드리드는 지난 겨울에도 이강인 영입을 시도했지만, 당시 그의 소속팀이었던 PSG는 이적을 단호히 거부했었다. 아틀레티코 마드리드는 올 여름 기본 이적료 3500만 유로, 옵션 500만 유로를 지불해 이강인을 품에 안았다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입고 보낸 초반 뛰어난 경기력을 선보였다. 528분을 소화하며 팀의 주전 선수로 자리잡았다. 이는 시메오네 감독 체제에서 새 선수들이 초기 적응에 어려움을 겪는 경우가 많다는 점을 고려할 때 주목할 만한 성과다. 이강인은 성실한 노력과 강한 의지로 성공을 일궈내고 있다'고 했다.

이강인은 올 시즌 스페인 프리메라리가 7경기, 유럽챔피언스리그(UCL) 1경기에 모두 출격했다. 리그에선 벌써 2골-1도움을 기록했다. 특히 리그에선 벌써 두 번이나 경기 최우수 선수(MOM)로 선정됐다. 말라가와의 리그 개막전(2대0 승)에서 아틀레티코 마드리드 '데뷔전-데뷔골'을 기록하며 MOM 영광을 안았다. 오사수나전(4대0 승)에서도 득점포를 가동하며 MOM 영광을 안았다.

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'아스'는 '이강인은 아틀레티코 마드리드 이적이 자신의 커리어에 중요한 도약의 발판이 될 수 있음을 처음부터 인지하고 있었다. 이 기회를 결코 놓치지 않겠다는 각오를 다졌다. 그는 현재 프로 선수로서 중요한 전환점을 맞이하고 있다. 이러한 성공의 이면에는 철저한 준비 과정이 있었다. 그는 구단에 합류하기 전부터 이미 구단과 코칭스태프, 그리고 팬들에 대해 깊이 이해하려는 노력을 기울였다. 이강인은 아틀레티코 마드리드라는 구단이 지닌 의미를 명확히 이해한 상태로 마드리드에 입성했다. 발렌시아(스페인)와 레알 마요르카에서의 경험은 그에게 귀중한 자산이 됐다. 그는 아틀레티코 마드리드 팬들의 성향을 누구보다 잘 알고 있었다'고 놀라워했다.

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이 매체는 '이강인은 코칭스태프가 자신에게 요구할 구체 전술적 역할에 대해서도 충분히 숙지하고 있었다. 이강인은 시메오네 감독이 요구하는 사항, 즉 자신에게 기대되는 역할과 아틀레티코 마드리드의 훈련 방식 및 경기 스타일을 잘 알고 있었다. 또한, 그는 팀 내 위계질서에 대한 이해도 있었다. 기존 주축 선수들을 존중해야 한다는 점을 인지하면서도, 동시에 팀의 핵심으로 성장해야 한다는 사실도 잘 알고 있었다. 구단은 그에게 큰 기대를 걸었고, 그 역시 누구에게도 실망을 안기지 않겠다는 각오를 다졌다. 또한, 스페인어를 완벽하게 구사하고 스페인 무대에도 익숙하다는 점은 강점이다. 그에게 낯선 것은 아무것도 없었다. 이강인은 아시아 시장에서도 상당한 무게감을 갖는다. 그는 기술적 역량에 투지, 끈기, 용기까지 겸비한 선수로, 아틀레티코 마드리드 팬들이 열광하는 특성을 모두 갖추고 있어 팀에 안성맞춤인 인재로 보인다. 하지만 그 이면에는 확고한 의지를 바탕으로 한 체계적이고 치열한 노력이 자리 잡고 있다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com