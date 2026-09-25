"골문 앞에서 이걸 놓쳐" 'NO 은퇴' 호날두, 홈런쇼 '굴욕'→VAR '노골'…포르투갈, 웨일스 1-0 신승

epa13260975 Portugal player Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Nations League match in Lisbon, Portugal, 24 September 2026. EPA/RODRIGO ANTUNES

Portugal's Cristiano Ronaldo gestures after scoring a goal later disallowed by the VAR during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

Portugal's Cristiano Ronaldo, right shakes hands with Portugal's Goncalo Ramos as he is substituted during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

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[스포츠조선 김성원 기자]포르투갈의 '리빙 레전드' 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)는 2026년 북중미월드컵에서 8강에서 좌절된 후 '라스트 댄스'라고 공식 확인했다.

다만 국가대표 은퇴는 아니었다. 유로 2028 출전은 배제하지 않았다. 그는 "포르투갈 국가대표팀에서 23년간 뛰며 3번 우승했다. 그 전에 포르투갈은 한 번도 트로피를 들어올린 적이 없었다. 유로 우승이 특히 중요했다. 솔직히 나에게 유로 2016 우승은 월드컵 우승과 같은 의미를 지닌다"라며 "난 감정에 휩싸여 어떤 결정도 내리지 않을 것이다. 지금 내가 대표팀에서 계속 뛸지 말지는 중요한 문제가 아니다"라고 밝혔다.

호날두가 포르투갈 축구의 심장 리스본으로 돌아왔다. 그는 25일(이하 한국시각) 포르투갈 리스본의 조제 알발라드 스타디움에서 열린 웨일스와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그A 4조 1라운드에서 선발 출격했다. 24년 전 스포르팅에서 프로 선수 생활을 시작했던 곳이다.

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Portugal's Cristiano Ronaldo leaps celebrating a goal later disallowed by the VAR during the Nations League soccer match between Portugal and Wales in Lisbon, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Armando Franca)

호르헤 제주스 포르투갈 대표팀 감독의 데뷔전이었다. 호날두는 선발 출전은 이미 예고됐다. 그 또한 은퇴에 선을 그었다. 호날두는 "포르투갈축구협회장, 헤수스 감독과 대화를 나눴다. 나는 여전히 내가 대표팀이 목표를 이루는 데 도움을 줄 수 있다고 믿는다. 이 대표팀를 위해 더 이상 아무런 기여를 하지 못한다고 느낄 때 은퇴할 것"이라며 "나는 단순히 골을 넣는 것뿐만 아니라 경기장 밖에서도 대표팀에 힘을 보탤 수 있다고 생각한다. 지금은 젊은 세대가 주축이 되는 시기이지만, 나에게 있어 가장 중요한 것은 골을 넣어 팀의 승리를 돕는 것"이라고 말했다.

하지만 굴욕이었다. 포르투갈은 전반 22분 터진 주앙 펠리스의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 호날두는 침묵했다. 그는 후반 시작 직후 골문 바로 앞에서 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 왼발 발리슛은 골대를 한참 벗어났다.

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후반 14분에는 상대 골키퍼를 제치고 골을 넣었다. '호우 세리머니' 등 화려한 뒷풀이가 이어졌다. 그러나 VAR(비디오판독)을 통해 오프사이드가 선언되며 득점이 취소됐다.

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호날두는 후반 23분 교체됐다. 더 이상 골은 터지지 않았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com