"경악! 지금이 어느 때라고" 이스라엘 '초신성', 총 쏘는 세리머니하다 '퇴장' 날벼락…'수적 우세' 오스트리아, 3-1 막판 폭발

사진캡처=BBC

TOPSHOT - (From L) Israel's defender #04 Raz Shlomo, Israel's defender #05 Idan Nachmias and Austria's forward #09 Sasa Kalajdzic vie for the ball during the UEFA Nations League Group B3 football match between Austria and Israel in Linz, Austria on September 24, 2026. (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT

Players of Israel warm up as protesters hold up banners during the Nations League Group B3 soccer match between Austria and Israel in Linz, Austria, Thursday, Sept. 24, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader)

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[스포츠조선 김성원 기자]충격이다.

미국 메이저리그사커(MLS) 콜로라도 래피즈에서 뛰는 이스라엘의 사이드 아부 파르히가 A매치에서 골을 넣은 후 코너 플래그를 이용해 총을 쏘는 듯한 세리머니를 펼쳐 퇴장을 당했다.

이스라엘은 25일(이하 한국시각) 오스트리아 린츠의 라이파이젠 아레나에서 열린 오스트리아와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그 리그B 3조 1라운드에서 1대3으로 완패했다. 20세 신예 아브 파르히가 단연 화제였다.

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오스트리아는 전반 43분 로마노 슈미트의 페널티킥 골로 리드를 잡았다. 아브 파르히가 후반 10분 동점골을 터트리며 승부를 원점으로 돌렸다. 하지만 골 뒷풀이가 문제였다.

Soccer Football - Nations League - Group G - Austria v Israel - Raiffeisen Arena, Linz, Austria - September 24, 2026 Austria's Phillipp Mwene celebrates scoring their second goal REUTERS/Elisabeth Mandl TPX IMAGES OF THE DAY

후반 7분 비신사적인 행동으로 경고를 받은 그는 총을 쏘는 듯한 과감한 세리머니를 하다가 두 번째 옐로카드를 받고 퇴장당했다. 축구 규정에 따르면 선수가 골 세리머니를 도발, 조롱 등 선동적인 방식으로 할 경우 경고를 받을 수 있다.

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이번 일은 이스라엘의 가자지구 사태가 축구계의 헤드라인을 장식한 가운데 발생했다. 이스라엘은 유럽에서도 논란이다.

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같은 조의 아일랜드는 이스라엘과의 두 경기를 보이콧하자는 캠페인이 벌어지기도 했다. 아일랜드와 이스라엘의 홈과 원정 경기는 모두 중립경기장에서 진행될 예정이다.

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수적 우세를 앞세운 오스트리아는 경기 종료 직전 폭발했다. 후반 45분 필립 음베네의 결승골에 이어 48분 사샤 칼라이지치가 쐐기골을 터트렸다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com