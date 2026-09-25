다시 돌아가는 韓 축구 시계! '포스트 손흥민' 김민수, 20살 A매치 데뷔 "모레노 감독과 스페인어 소통 편해" 미소 만발…추석 꿀맛 휴가, 26일 재소집

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 축구대표팀이 에콰도르에 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 축구대표팀 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 김성원 기자]약관의 한국 축구 미래 김민수(레인저스)가 드디어 첫선을 보였다.

2006년생인 그는 24일 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 친선경기에서 A매치에 데뷔했다. 벤치에서 출발한 김민수는 대한민국이 2-0으로 앞선 후반 29분 교체로 그라운드를 밟았다.

무난한 데뷔전이었고, 로베르트 모레노 감독은 첫 경기에서 3대0으로 완승했다. 김민수는 전천후 공격 자원이다. 2022년 여름 지로나 유소년팀에 합류했고, 그해 10월 B팀에서 데뷔전을 치렀다.

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2024년 10월 1군에 부름을 받아 레알 소시에다드와의 2024~2025시즌 스페인 프리메라리가에서 데뷔전을 치렀다. 한국 선수로는 역대 8번째 라리가 출전이었다. 같은 해 11월 열린 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 에인트호번(네덜란드)과 원정경기에서도 그라운드를 누볐다.

김민수는 지난해 7월 더 많은 출전 기회를 찾아 안도라(2부)로 임대 이적했다. 안도라에서 2부 리그 40경기를 뛰며 6골-4도움을 기록했다. 그는 2026~2027시즌을 앞두고 지로나로 복귀해 정식으로 1군에 등록됐지만, 새 도전을 선택했다. 스코트랜드 명문 레인저스에 합류했다.

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레인저스는 김민수 영입을 위해 1000만유로(약 156억원)를 투자했다. 이는 레인저스 역사상 두 번째로 비싼 이적료다. 레인저스에서 에이스의 상징인 등번호 '10번'을 부여받았다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 후반전 교체 때 모레노 감독과 하이파이브를 나누고 있는 손흥민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

사진=레인저스 구단 공식 계정 캡처

기대감이 모레노호에서도 이어졌다. 그는 2026년 아이치-나고야 아시안게임대표팀에선 제외됐지만 A대표팀에 최초 발탁되는 영예를 누렸다.

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김민수는 에콰도르전 후 "대표팀은 꿈꿨던 자리였고, 짧은 시간이었지만 꿈만 같았다. 최대한 형들과 잘 어울리면서 팀에 도움이 되려고 노력했다"며 "모레노 감독과는 스페인어로 소통할 수 있어 정말 편했다. 섬세하게 팀 전술을 잘 설명해 주셔서 이해가 잘됐고, 오늘 데뷔전을 잘 치를 수 있었다. 윙어로 어떻게 뛰어야 하는지 잘 알려주셨다"고 말했다.

그리고 "데뷔전이라 긴장이 많이 했다. 대표팀의 무게가 얼마나 무거운지 알고 있는 만큼 더 노력해서 나의 가치를 충분히 증명하겠다"고 강조했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 취재진에게 인사를 건네는 모레노 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

그는 멀티공격수라는 점에선 박지성과 비슷하고, 빨랫줄 슈팅 능력과 스피드는 손흥민을 닮았다는 평가다. 손흥민의 후계자가 될 잠재력을 입증한다면, 세대교체가 탄력받을 수 있다.

김민수는 "앞으로 출전 시간을 늘리려면 준비가 잘 돼 있어야만 한다. 지금까지 잘 준비해왔고, 더 열심히 해서 더 좋은 모습을 보여드리도록 고민하겠다"고 강조했다.

태극전사들은 모처럼 '추석 휴가'를 만끽하고 있다. 추석은 시즌 중에 있어 가족과 함께 즐기기 쉽지 않다. 특히 해외파는 불가능한 '행복'이다.

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모레노 감독은 26일 선수들을 재소집해 28일 서울월드컵경기장에서 열리는 우루과이와의 두 번째 평가전을 대비한다. 우루과이전 이후에는 베네수엘라(10월 2일·울산), 우즈베키스탄(10월 6일·용인)전이 기다리고 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com