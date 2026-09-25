'돌아온 원톱' 이영준 베트남전 선발 출격, 2선에는 배준호-이현주-양민혁...엄지성-양현준 '벤치'[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]우여곡절 끝에 합류한 이영준(그라스호퍼)이 8강전 선봉에 선다.

이민성 감독이 이끄는 U-23 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 베트남과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전을 치른다.

이민성호는 2연승으로 D조를 1위로 통과했다. 1차전에서 엄지성(스완지시티)의 해트트릭을 앞세워 4대1 대승을 거둔 한국은 단 1경기만에 8강 진출을 확정지었다. 이어진 2차전에서 다소 답답한 경기를 펼쳤지만, 신민하(강원), 김명준(헹크)의 연속골로 2대0 승리를 거뒀다.

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D조 1위를 차지한 이민성호는 우즈베키스탄과 일본을 모두 피하며, C조 2위를 차지한 베트남과 8강전을 치른다. 아세안컵 우승 등 베트남 축구의 전성시대를 이끌고 있는 김상식 감독은 이번 대회에서는 지휘봉을 잡지 않는다.

이 감독은 변화를 줬다. 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 이영준이 원톱에 선다. 소속팀 문제로 이영준은 21일에서야 나고야에 합류했다. 2차전을 그냥 지켜봐야 했던 이영준은 이날 선발 명단에 이름을 올리며, 마침내 아시안게임에서 첫 선을 보인다.

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2선에는 '에이스' 배준호(스토크시티), 이현주(아로카), 양민혁(베스테를로)이 자리했다. 엄지성과 양현준(셀틱), 두 와일드카드는 조커로 대기한다. 주장 이기혁의 중원 파트너는 강상윤(전북)이 자리한다.

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포백은 배현서(경남)-신민하-김지수(브렌트퍼드)-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 낀다.

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한국은 이번 대회 4연패에 도전한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 아시안게임 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com