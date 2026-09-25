'이래서 기다렸다!' 이영준 환상 헤더골…韓, 베트남 상대로 1-0 리드 중[아시안게임]

공 다투는 이영준 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 한국 이영준과 베트남 응우옌타이꾸옥끄엉이 헤더로 공을 다투고 있다. 2026.9.25 ksm7976@yna.co.kr(끝)

승리 다짐하는 한국 선수들 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기에 앞서 한국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.25 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]이래서 기다렸다. 이영준(그라스호퍼)이 선제골을 꽂아 넣었다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 베트남과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전을 치른다.

한국은 4-2-3-1 포메이션을 활용했다. 이영준이 원톱에 섰다. 2선에는 배준호(스토크시티) 이현주(아로카) 양민혁(베스테를로)이 자리했다. 수비형 미드필더로 이기혁(강원)과 강상윤(전북)이 발을 맞췄다. 포백은 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 위치했다. 골문은 김준홍(수원)이 지켰다.

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한국은 4연속 금메달을 정조준한다. 조별리그 D조 1차전에서 카타르를 4대1로 잡았다. 2차전에선 사우디아라비아를 2대0으로 누르고 1위로 토너먼트에 진출했다. D조 1위를 차지한 이민성호는 우즈베키스탄과 일본을 모두 피했다.

8강 상대는 베트남. 한국이 '0'의 균형을 깼다. 전반 15분 이영준이 완벽한 헤더로 선제골을 꽂아 넣었다. 한국이 1-0 리드를 가지고 갔다. 이영준은 소속팀 일정 탓에 사우디아라비아와의 경기 직전 팀에 합류했다. 그는 사우디아라비아와의 경기에선 후반 교체 투입됐다. 이날 선발로 나서 '고공포'를 가동했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com