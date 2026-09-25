'참사 날 뻔' 전반 15분 이영준 선제골 후 급격히 무너진 조직력, 동점골 취소에 살았다...한국, 베트남에 1-0 전반 리드[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]이민성 감독이 그토록 이영준(그라스호퍼)을 원했던 이유다.

이민성 감독이 이끄는 U-23 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 베트남과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강 전반전을 1-0으로 마쳤다. 전반 15분 이영준이 선제골을 넣었다. 이영준은 확실히 무게감 있는 모습을 보이며, 2선의 움직임까지 살려줬다.

하지만 이후 집중력이 급격히 무너지며, 상대에게 끌려갔다.

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이민성호는 2연승으로 D조를 1위로 통과했다. 1차전에서 엄지성(스완지시티)의 해트트릭을 앞세워 4대1 대승을 거둔 한국은 단 1경기만에 8강 진출을 확정지었다. 이어진 2차전에서 다소 답답한 경기를 펼쳤지만, 신민하(강원), 김명준(헹크)의 연속골로 2대0 승리를 거뒀다.

D조 1위를 차지한 이민성호는 우즈베키스탄과 일본을 모두 피하며, C조 2위를 차지한 베트남과 8강전을 치렀다. 아세안컵 우승 등 베트남 축구의 전성시대를 이끌고 있는 김상식 감독은 이번 대회에서는 지휘봉을 잡지 않는다.

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이 감독은 변화를 줬다. 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 이영준이 원톱에 섰다. 소속팀 문제로 이영준은 21일에서야 나고야에 합류했다. 2차전을 그냥 지켜봐야 했던 이영준은 이날 선발 명단에 이름을 올리며, 마침내 아시안게임에서 첫 선을 보였다.

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2선에는 '에이스' 배준호(스토크시티), 이현주(아로카), 양민혁(베스테를로)이 자리했다. 엄지성과 양현준(셀틱), 두 와일드카드는 조커로 대기했다. 주장 이기혁의 중원 파트너는 이승원(이상 강원) 대신 강상윤(전북)이 섰다.

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포백은 배현서(경남)-신민하-김지수(브렌트퍼드)-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

한국은 이번 대회 4연패에 도전한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 아시안게임 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

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분위기는 사실상 베트남 홈이었다. 경기장을 찾은 많은 베트남 팬들이 큰 목소리로 응원을 보냈다. 한국이 초반부터 경기를 주도했다. 배준호가 좌우를 빠져들어가며 기회를 노렸다. 하지만 크로스가 번번이 차단됐다. 9분 이기혁이 오른쪽에서 올린 코너킥이 골문으로 향했지만, 베트남 수비가 걷어냈다.

15분 선제골을 넣었다. 이현주가 왼쪽에서 날카로운 왼발 크로스를 올렸다. 이영준이 번쩍 뛰어오르며 헤더로 마무리했다.

21분 김준홍이 빌드업 과정에서 킥 미스를 했다. 베트남이 가로채 슈팅을 시도했다. 빗나갔다. 배준호의 원맨쇼가 계속됐다. 22분 강상윤의 멋진 전진패스를 받아 오른쪽 하프스페이스에서 컷백을 시도했지만, 수비에 막혔다.

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26분에는 이기혁의 패스 미스를 틈타 베트남이 먼거리서 골키퍼 나온 것을 보고 슈팅을 시도했다. 빗나갔다.

35분 가슴 철렁한 장면을 맞이했다. 이영준의 패스를 가로챈 베트남이 역습에 나섰다. 응우엔 꽝 빈이 아크 정면에서 때린 슈팅은 골대를 맞고 나왔고, 이를 뛰어들던 르 반 투안이 밀어넣었다. 다행히 오프사이드였다.

베트남이 이 장면 후 기세를 탔다. 점유율을 높이며 공세의 수위를 높였다. 39분 중거리 슈팅은 이영준의 육탄 방어에 막혔다. 이어진 코너킥 상황에서 약속된 세트피스 전술을 펼쳤지만, 마무리가 아쉬웠다. 결국 한국은 1-0, 불안한 리드 속 전반을 마무리했다.