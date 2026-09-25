경악! 경기 결과는 관심 없나, 韓 여자 축구 덮친 우즈벡식 소림축구...동업자 정신 상실한 최악의 플레이 작렬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]우즈베키스탄식 소림 축구가 한국 여자 축구 대표팀을 위협했다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 대표팀은 25일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 8강전에서 후반 5-3으로 경기를 리드 중이다.

FIFA 랭킹 19위인 한국은 51위인 우즈베키스탄을 상대로 역대 5전 전승, 단 한 번도 패한 적이 없었다. 다만 방심할 수는 없다. 우즈베키스탄은 조별리그에서 필리핀(1대1 무), 중국(1대1 무), 홍콩(2대1 승)을 상대로 1승2무를 기록했다. 저력이 있는 상대였다.

Advertisement

한국은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 강채림(강진 스완스WFC)이 자리하고 2선에 최유리 지소연 윤수정(이상 수원FC위민), 3선에는 김민지(서울 시청) 정민영(오타와 래피드)이 출격했다. 수비는 장슬기 노진영(이상 경주 한수원WFC) 이민화(화천 KSPO) 김혜리(수원FC 위민)가 구축했다. 골문은 김민정(인천 현대제철)이 지켰다.

우즈베키스탄은 전반부터 거친 몸싸움으로 한국 선수들을 위협했다. 공 경합 상황에서의 문제가 아니었다. 경합 이후 공이 빠져나간 후 도리어 강한 태클이나 충돌로 한국 선수들을 위협했다. 손을 쓰는 것도 거리낌이 없었다. 주심인 무밍신은 그럼에도 좀처럼 경고를 꺼내들지 않았다.

Advertisement

후반에도 우즈베키스탄은 계속해서 이런 파울들을 이어갔다. 특히 문제의 장면은 후반 11분, 강채림이 공을 잡았고, 이후 공과 멀어진 상태였는데, 우즈베키스탄 수비수는 몸을 날려 왼쪽 발목을 노렸다. 강채림은 바닥에 쓰러져 고통을 호소했고, 충분히 경고가 나와야 하는 상황이었지만, 주심은 그대로 묵인했다. 강채림은 이후 부상으로 절뚝이며 교체됐다.

Advertisement

이후에도 거친 파울은 지속됐다. 후반 23분 최유리의 역습을 막는 과정에서 히크마토바가 대놓고 옷을 잡아당겨 쓰러뜨리며 심한 파울을 마다하지 않았다. 주심은 처음으로 히크마토바를 향해 경고를 꺼내들었다. 이후에도 우즈베키스탄은 윤수정을 대놓고 태클하여 프리킥을 허용하고, 장슬기를 대놓고 양손으로 미는 등 등 파울 행진을 멈출 생각이 없어 보였다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com