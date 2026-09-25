전반 15분 선제골 넣고 방심했나…'이민성호' 베트남 상대로 대참사 위기→"전반 버린 것 아니다" 해명에도 '경기력 논란'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]선제골에 심취한 것일까. 대한민국이 베트남을 상대로 고전하며 대참사 위기를 넘겼다.

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 베트남과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 4대0으로 이겼다. 이영준(그라스호퍼)이 멀티골을 넣으며 팀을 승리로 이끌었다.

한국은 4-2-3-1 포메이션을 활용했다. 이영준이 원톱에 섰다. 2선에는 배준호(스토크시티) 이현주(아로카) 양민혁이 자리했다. 수비형 미드필더로 이기혁(강원)과 강상윤(전북)이 발을 맞췄다. 포백은 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 위치했다. 골문은 김준홍(수원)이 지켰다.

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한국은 이번 대회에서 4연속 금메달을 정조준한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우에서 연달아 아시아 정상을 차지했다.

이민성호는 조별리그 D조 1차전에서 카타르를 4대1로 잡았다. 2차전에선 사우디아라비아를 2대0으로 누르고 1위로 토너먼트에 진출했다. D조 1위를 차지한 이민성호는 우즈베키스탄과 일본을 모두 피했다.

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8강 상대는 베트남. 한국 입장에선 '설욕전'이었다. 이민성호는 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026년 U-23 아시안컵 3-4위전에서 승부차기 끝에 베트남에 패해 4위로 대회를 마치는 '굴욕'을 겪었다. 이 감독은 당시 경질 위기에 내몰렸다가 기사회생했다. 다만, 이번 베트남 대표팀은 베트남은 '국민 영웅'으로 우뚝 선 김상식 감독이 아닌 베트남 출신 수석코치인 딘홍빈 임시감독 체제로 나선다. 베트남 A대표팀과 U-23 대표팀 사령탑을 겸임하고 있는 김 감독은 9~10월 A매치 일정에 집중한다.

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한국이 '0'의 균형을 깼다. 전반 15분 이영준의 완벽한 헤더골이 터졌다. 김지수가 반대 전환 패스로 이현주에게 공을 전달했고, 오른쪽에 있던 이현주가 날카로운 크로스를 올렸다. 이영준이 이를 놓치지 않고 번쩍 뛰어올라 헤더골을 완성했다. 1-0 리드를 잡은 한국은 계속해서 오른쪽 측면을 활용해 공격에 나섰다. 하지만 베트남은 쉽게 물러서지 않았다. 전반 26분엔 한국의 패스 실수를 틈타 베트남이 슈팅을 시도했다. 전반 35분에는 르 반 투안의 골이 나왔다. 다행히도 오프사이드로 판정돼 득점 취소됐다. 한국은 힘겹게 1-0 리드를 지켰다.

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이 감독은 후반 시작과 동시에 양민혁을 빼고 엄지성(스완지 시티)을 넣어 변화를 꾀했다. 그러나 한국은 후반에도 좀처럼 분위기를 바꾸지 못했다. 위기는 계속됐다. 그나마 후반 김지수 이영준 김명준(헹크)의 연속골로 승리를 챙겼다. 방송 중계진에서 "불안불안했다"는 말이 나왔을 정도다.

이 감독은 사우디아라비아전 경기력 논란 뒤 "8강부터는 토너먼트이기 때문에 안정적으로 가는 방법을 택해야 한다. 팬들은 좋은 경기력을 원하겠지만, 이제부터는 결과를 내야 한다는 목적으로 명확하게 플레이하겠다"고 했다. 하지만 이날 경기에서도 물음표를 남겼다. 이 감독은 "여러 선수들을 로테이션 상황으로 만들어뒀다. 엄지성은 경고로 인해 발목 부상이 있었다. 그 점을 생각해서 후반에 넣었다. 후반을 노리고 전반을 버린 것은 아니다. 전반에 원했던 부분이 초반에 나오고 안나온게 잘 안됐다. 엄지성이 들어가서 많은 부분을 해줬다. 미드필드에 이기혁과 이승원이 조합을 맞추다 바꿨는데, 여기서 운영이 좋지 않았다"며 "전반 패스 플레이가 한쪽으로 쏠리면서 밸런스가 깨졌다. 후반까지 넘어갔다. 교체로 운영체계가 잡히면서 상황이 나아졌다"고 설명했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com