'차출 안됐으면 어쩔 뻔' 뒤늦게 합류한 이영준 멀티골 폭발! '오프사이드 취소 행운' 한국, 김상식 없는 베트남에 4-0 승리 '4강 진출'[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 4강에 올랐다.

이민성 감독이 이끄는 U-23 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 베트남과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 이영준(그라스호퍼)의 멀티골을 앞세워 4대0으로 승리했다. 4강 진출에 성공한 한국은 26일 열리는 중국-태국전 승자와 결승 진출을 다툰다.

이민성호는 2연승으로 D조를 1위로 통과했다. 1차전에서 엄지성(스완지시티)의 해트트릭을 앞세워 4대1 대승을 거둔 한국은 단 1경기만에 8강 진출을 확정지었다. 이어진 2차전에서 다소 답답한 경기를 펼쳤지만, 신민하(강원), 김명준(헹크)의 연속골로 2대0 승리를 거뒀다.

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D조 1위를 차지한 이민성호는 우즈베키스탄과 일본을 모두 피하며, C조 2위를 차지한 베트남과 8강전을 치렀다. 아세안컵 우승 등 베트남 축구의 전성시대를 이끌고 있는 김상식 감독은 이번 대회에서는 지휘봉을 잡지 않는다.

이 감독은 몇 자리에 변화를 줬다. 4-1-4-1 카드를 꺼냈다. 이영준이 원톱에 섰다. 소속팀 문제로 이영준은 21일에서야 나고야에 합류했다. 2차전을 그냥 지켜봐야 했던 이영준은 이날 선발 명단에 이름을 올리며, 마침내 아시안게임에서 첫 선을 보였다.

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2선에는 '에이스' 배준호(스토크시티), 이현주(아로카), 강상윤(전북), 양민혁(베스테를로)이 자리했다. 엄지성과 양현준(셀틱), 두 와일드카드는 조커로 대기했다. 주장 이기혁은 원볼란치로 나섰다. 포백은 변함이 없었다. 배현서(경남)-신민하-김지수(브렌트퍼드)-최석현(울산)이 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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한국은 이번 대회 4연패에 도전한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회까지 아시안게임 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸었다.

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분위기는 사실상 베트남 홈이었다. 경기장을 찾은 많은 베트남 팬들이 큰 목소리로 응원을 보냈다. 한국이 초반부터 경기를 주도했다. 배준호가 좌우를 빠져들어가며 기회를 노렸다. 하지만 크로스가 번번이 차단됐다. 9분 이기혁이 오른쪽에서 올린 코너킥이 골문으로 향했지만, 베트남 수비가 걷어냈다.

15분 선제골을 넣었다. 이현주가 왼쪽에서 날카로운 왼발 크로스를 올렸다. 이영준이 번쩍 뛰어오르며 헤더로 마무리했다. 21분 김준홍이 빌드업 과정에서 킥 미스를 했다. 베트남이 가로채 슈팅을 시도했다. 빗나갔다. 배준호의 원맨쇼가 계속됐다. 22분 강상윤의 멋진 전진패스를 받아 오른쪽 하프스페이스에서 컷백을 시도했지만, 수비에 막혔다.

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26분에는 이기혁의 패스 미스를 틈타 베트남이 먼거리서 골키퍼 나온 것을 보고 슈팅을 시도했다. 빗나갔다.

35분 가슴 철렁한 장면을 맞이했다. 이영준의 패스를 가로챈 베트남이 역습에 나섰다. 응우엔 꽝 빈이 아크 정면에서 때린 슈팅은 골대를 맞고 나왔고, 이를 뛰어들던 르 반 투안이 밀어넣었다. 다행히 오프사이드였다.

베트남이 이 장면 후 기세를 탔다. 점유율을 높이며 공세의 수위를 높였다. 39분 중거리 슈팅은 이영준의 육탄 방어에 막혔다. 이어진 코너킥 상황에서 약속된 세트피스 전술을 펼쳤지만, 마무리가 아쉬웠다. 결국 한국은 1-0, 불안한 리드 속 전반을 마무리했다.

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한국이 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 양민혁을 빼고 엄지성을 넣었다. 후반에도 베트남의 공세가 계속됐다. 점유율을 높이며 공격을 이어갔다. 크로스 상황에서 베트남이 핸드볼을 주장하는 등 불안한 장면이 계속 나왔다. 후반 5분에는 베트남이 오른쪽 하프스페이스에서 내준 컷백을 슈팅으로 연결했지만, 한국 수비를 맞고 나왔다.

7분에는 상대 역습을 막다가 이현주가 경고를 받기도 했다. 곧바로 이어진 베트남의 프리킥은 골대를 크게 넘어갔다.

한국이 반격했다. 10분 엄지성이 왼쪽에서 날카로운 오른발 프리킥을 올렸다. 이영준에 향한 볼을 상대 수비가 걷어냈지만, 골대를 맞고 나왔다. 한국은 10분 이현주 빼고 이승원을 넣었다.

12분 한국이 멋진 역습을 했다. 이영준이 탈압박 후 빠져 들어가는 엄지성에게 멋지게 내줬다. 엄지성은 왼쪽을 파고들며 컷백을 시도했지만, 상대 수비수에 막혔다.

한국은 좀처럼 흐름을 찾지 못했다. 18분에는 인터셉트 후 기회를 모색했지만 아크 정면에 있던 이기혁이 슈팅까지 연결하지는 못했다. 20분에는 왼쪽에서 짧은 패스를 주고 받다 박스 안에서 배준호가 공간을 찾았다. 오른발 감아차기 슈팅을 시도했지만, 오른쪽 포스트를 빗나갔다.

한국이 조금씩 분위기를 바꿨다. 21분에는 좋은 기회를 날렸다. 이영준의 스루패스를 받은 배준호가 박스 오른쪽에서 골키퍼와 맞서는 기회를 잡았다. 오른발 슈팅은 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

23분 왼쪽에서 이영준이 등을 지고 살짝 내준 볼이 파고들던 엄지성에 향했다. 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 하지만 볼을 잡는 위치가 오프사이드였다.

베트남도 반격했다. 26분 왼쪽에서 짧은 패스 후 박스 안에서 때린 슈팅은 한국 수비 맞고 나왔다.

30분 한국이 결정적인 기회를 놓쳤다. 역습 상황에서 배준호의 패스를 받은 이영준이 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 선방에 막혔다.

한국이 결국 추가골을 넣었다. 32분 코너킥 상황에서 이영준이 헤더로 떨궈줬다. 신민하가 터닝 슈팅을 시도했고, 수비 맞고 뒤로 흘렀다. 이를 김지수가 침착하게 밀어넣었다.

한국이 곧바로 변화를 줬다. 배준호를 빼고 김명준을 넣었다. 한국이 36분 쐐기골을 넣었다. 이영준이 파고들던 김명준에 스루패스를 찔렀다. 김명준이 골키퍼와 맞선 상황에서 때린 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 다시 잡아 이영준에 내줬고, 이영준은 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 이 볼은 골키퍼 맞고 그대로 반대편 골망을 흔들었다.

이영준과 김지수를 빼고 강민준(포항)과 박성훈(서울)을 넣었다. 여유를 챙긴 한국은 막판 골폭죽을 터뜨렸다. 43분 배현서가 왼쪽에서 멋진 돌파에 나섰다. 이어 왼쪽으로 파고들던 엄지성에게 연결했고, 엄지성은 중앙에 있돈 김명준에게 땅볼 패스를 찔렀다. 김명준이 침착하게 마무리했다.

이 골을 마지막으로 한국은 4대0 대승을 챙겼다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com