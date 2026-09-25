윤수정 미쳤다! 8년 만의 4강행 이끈 해트트릭 대폭발...신상우호, '소림축구' 우즈베키스탄 6-3 격파[우즈벡전 리뷰]

사진=KFA SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 여자 축구가 8년 만에 아시안게임 4강에 올랐다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 대표팀은 25일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 8강전에서 6대3으로 승리했다. 지난 항저우 대회에서 8강 탈락의 아픔을 겪었던 한국은 4강에 오르며 치욕의 기억을 만회했다.

4강에 오른 한국은 한국은 같은 시간 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 일본과 필리핀의 맞대결에서 일본이 4대0 승리를 거두며 4강 상대가 '개최국' 일본으로 결정됐다. 일본은 이번 대회 가장 강력한 우승 후보 중 하나다. 반대편 사다리에서는 대만을 5대1로 꺾은 북한과 베트남을 1대0으로 물리친 중국이 결승행을 다툰다.

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한국은 4-2-3-1 포메이션으로 나섰다. 최전방에 강채림(강진 스완스WFC)이 자리하고 2선에 최유리 지소연 윤수정(이상 수원FC위민), 3선에는 김민지(서울 시청) 정민영(오타와 래피드)이 출격했다. 수비는 장슬기 노진영(이상 경주 한수원WFC) 이민화(화천 KSPO) 김혜리(수원FC 위민)가 구축했다. 골문은 김민정(인천 현대제철)이 지켰다.

사진=KFA SNS 캡처

한국이 먼저 포문을 열었다. 전반 6분 먼거리에서 올라온 프리킥을 윤수정에 헤더로 마무리했고, 공은 골키퍼를 넘기며 골망을 흔들었다. 우즈벡도 물러서지 않았다. 전반 10분 박스 안에서 수비 실수를 놓치지 않고 공을 잡은 쿠드라토바 닐루파르가 달려들었고, 박스 안에서 깔끔한 오른발 슈팅으로 마무리하며 골문을 갈랐다.

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한국은 이른 시점에 다시 리드를 가져왔다. 전반 17분 박스 안으로 파고들며 패스를 받은 최유리는 직접 수비를 달고 전진한 후 오른발 슛을 시도했다. 골키퍼가 제대로 반응조차 못하며 득점으로 이어졌다. 리드를 잡은 한국은 공세를 이어갔다. 전반 23분 김민지가 박스 안을 쇄도하며 받은 패스, 슈팅까지 연결했으나, 수비에 걸렸다.

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전반 종료 전 추가골이 연이어터졌다. 전반 44분 좌측에서 수비를 돌파하며 공을 잡은 장슬기가 올려준 크로스를 박스 안에 자리했던 윤수정이 논스톱 슈팅으로 마무리해 우즈베키스탄 골문 구석을 찔렀다. 전반 추가시간 46분 강력한 중거리 슛을 상대 골키퍼가 제대로 선방하지 못했고, 이를 최유리가 재차 밀어넣으며 득점을 추가했다.

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전반은 한국의 4-1 리드로 마무리됐다.

후반에도 경기 흐름은 한국이 주도했다. 후반 16분 롱패스를 받은 최유리는 혼자 직접 공을 몰고 박스 안까지 전진해 기회를 맞이했다. 슈팅 대신 패스를 선택했는데, 수비에 걸리고 말았다.

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한국이 자책골로 실점을 헌납했다. 후반 19분 프리킥 상황에서 박스 안으로 향한 공, 이를 걷어내려는 장슬기의 클리어링이 제대로 발에 맞지 않았다. 공은 오히려 뒤편으로 흘렀고, 한국 골문 안으로 향하고 말았다.

한국은 곧바로 추가 실점까지 허용하고 말았다. 3골의 격차가 단 몇 분 만에 1골까지 줄어들었다. 후반 21분 역습 상황에서 박스 중앙으로 전달된 패스, 이를 하비볼라예바 디요라콘이 마무리해 한국 골망을 흔들었다.

한국은 윤수정이 해결사로 나섰다. 후반 29분 프리킥 상황에서 정민영이 문전으로 올린 크로스, 문전에서 기다리던 윤수정은 방향만 바꿔놓는 감각적인 슈팅으로 한국의 5번째 득점을 책임졌다.

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한국은 후반 추가시간 49분 터진 쐐기골로 경기를 마쳤다. 장슬기가 좌측을 돌파한 후 올린 크로스를 김민지가 헤더로 마무리했다. 공은 골키퍼 막을 수 없는 구석에 꽂혔다.

결국 경기는 한국의 6대3 승리로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com