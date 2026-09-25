추가골 넣은 한국 김지수 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 한국 김지수가 후반전 팀 두번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.9.25 ksm7976@yna.co.kr(끝)

추가골 넣은 한국 김지수 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 한국 김지수가 후반전 추가골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.9.25 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]이것이 바로 EPL(잉글랜드 프리미어리그) 클래스다. 김지수(브랜트퍼드)가 공수에서 맹활약하며 한국의 4강 진출에 앞장섰다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 베트남과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 4대0으로 이겼다.

한국은 4-2-3-1 포메이션을 활용했다. 이영준(그라스호퍼)이 원톱에 섰다. 2선에는 배준호(스토크시티) 이현주(아로카) 양민혁이 자리했다. 수비형 미드필더로 이기혁(강원)과 강상윤(전북)이 발을 맞췄다. 포백은 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 위치했다. 골문은 김준홍(수원)이 지켰다.

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추가골 넣은 한국 김지수 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 한국 김지수가 후반전 팀 두번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.9.25 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한국은 이번 대회에서 4연속 금메달을 정조준한다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우에서 연달아 아시아 정상을 차지했다.

이민성호는 조별리그 D조 1차전에서 카타르를 4대1로 잡았다. 2차전에선 사우디아라비아를 2대0으로 누르고 1위로 토너먼트에 진출했다. D조 1위를 차지한 이민성호는 우즈베키스탄과 일본을 모두 피했다.

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8강 상대는 베트남. 한국 입장에선 '설욕전'이었다. 이민성호는 지난 1월 사우디아라비아에서 열린 2026년 U-23 아시안컵 3-4위전에서 승부차기 끝에 베트남에 패해 4위로 대회를 마치는 '굴욕'을 겪었다. 이 감독은 당시 경질 위기에 내몰렸다가 기사회생했다. 다만, 이번 베트남 대표팀은 베트남은 '국민 영웅'으로 우뚝 선 김상식 감독이 아닌 베트남 출신 수석코치인 딘홍빈 임시감독 체제로 나선다. 베트남 A대표팀과 U-23 대표팀 사령탑을 겸임하고 있는 김 감독은 9~10월 A매치 일정에 집중한다.

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추가골 넣은 한국 김지수 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 25일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 8강 한국과 베트남의 경기. 한국 김지수가 후반전 팀 두번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.9.25 ksm7976@yna.co.kr(끝)

한국이 '0'의 균형을 깼다. 전반 15분 이영준의 완벽한 헤더골이 터졌다. 김지수가 반대 전환 패스로 이현주에게 공을 전달했고, 오른쪽에 있던 이현주가 날카로운 크로스를 올렸다. 이영준이 이를 놓치지 않고 번쩍 뛰어올라 헤더골을 완성했다.

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김지수는 베트남의 공격이 거세던 후반 32분 추가골을 꽂아 넣었다. 코너킥 상황에서 이영준이 헤더로 떨궈준 공을 신민하(강원)가 터닝 슈팅을 시도했다. 하지만 신민하의 슛은 상대 수비를 맞고 뒤로 흘렀다. 이를 반대 쪽에 있던 김지수가 빠르게 달려들어 침착하게 밀어넣었다.

김지수는 이번 대회 세 경기 연속 선발 출전했다. 카타르와의 조별리그 첫 경기에선 엄지성(스완지 시티)의 골을 어시스트 하기도 했다. 그는 수비는 물론이고 공격에서도 날카로운 모습을 보이며 에이스다운 모습을 보이고 있다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com