'이영준 멀티골'에도 별 감흥 없었던 이민성 감독 "이 정도 플레이할 것이라 기대해서 뽑았어, 포지셔닝은 더 보완해야"[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]"이영준, 이 정도 플레이할 것이라 기대했다."

이민성 U-23 대표팀 감독의 미소였다. 아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 4강에 올랐다. U-23 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 베트남과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 이영준(그라스호퍼)의 멀티골을 앞세워 4대0으로 승리했다. 4강 진출에 성공한 한국은 26일 열리는 중국-태국전 승자와 결승 진출을 다툰다.

전반 15분만에 한국은 선제골을 넣었다. 차출 문제로 뒤늦게 합류한 이영준이 멋진 헤더를 폭발시켰다. 이 감독이 그토록 이영준을 원했던 이유를 증명했다.

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하지만 이후 급격히 흐름을 잃었다. 미스로 동점골을 허용했지만, 오프사이드로 무산되며 안도의 한숨을 내쉬었다. 한국은 계속해서 베트남의 공세에 밀렸다. 답답한 경기가 반복됐다.

다행히 결정력에서 상대를 압도했다. 후반 32분 코너킥 상황에서 김지수(브렌트포드)가 추가골을 넣었다. 이어 36분에는 이영준이 강력한 왼발 슈팅으로 멀티골을 폭발시켰다. 43분에는 엄지성(스완지시티)의 컷백을 김명준(헹크)이 마무리하며, 대승을 거뒀다.

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경기 후 기자회견에 나선 이 감독은 이영준에 엄지를 치켜올렸다. 그는 "이영준이 그 정도의 활약을 해줄거라고 생각해서 선택했다. 앞으로 경기에서 늦게 온만큼 더 많이 보여줬으면 좋겠다"고 했다.

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이 감독은 "여러 선수들을 로테이션 상황으로 만들어뒀다. 엄지성은 경고로 인해 발목 부상이 있었다. 그 점을 생각해서 후반에 넣었다. 후반을 노리고 전반을 버린 것은 아니다. 전반에 원했던 부분이 초반에 나오고 안나온게 잘 안됐다. 엄지성이 들어가서 많은 부분을 해줬다. 미드필드에 이기혁과 이승원이 조합을 맞추다 바꿨는데, 여기서 운영이 좋지 않았다"고 했다.

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전반 중반부터 아쉬운 결과가 나온 것에 대해서는 "전반 패스 플레이가 한쪽으로 쏠리면서 밸런스가 깨졌다. 후반까지 넘어갔다. 교체로 운영체계가 잡히면서 상황이 나아졌다"고 했다.

이날 가장 잘 풀린 부분에 대해서는 "엄지성과 김지수가 경고 안받은게 계획대로 됐다"고 미소지었다.

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이날 이 감독은 후반 김명준 투입 후 투톱으로 전환했다. 이 감독은 "나중에는 좋은 케미가 될 것이다. 배준호도 아직 완벽한 몸상태는 아니다. 상황에 따라 팀에 맞는 선수를 선택하겠다. 김명준이 들어갈때 잘 맞아 들어가지 않을까 싶다"고 했다.

이제 4강전이 남았다. 이 감독은 "내일 경기를 보러가려고 한다. 회복에 집중하려 한다. 경기를 하면서 포지셔닝에 문제가 있는데, 구조가 안맞는 부분, 전반 중반부터 문제가 생겼는데 보완해서 더 좋은 경기하겠다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com