우승 박탈 '미친 소리'→'무죄' 믿는다! 유죄 판결에 英 찾은 떠난 로드리 대폭발…사법 제도 신뢰, 맨시티 출신 첫 소신 발언

사진캡처=BBC

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[스포츠조선 김성원 기자]펩 과르디올라 감독과 함께 맨체스터 시티의 전성기를 이끈 로드리(30)가 '무죄'를 주장했다.

잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 충격에 휩싸였다. 맨시티는 프리미어리그가 제기한 115개 재정 규정 위반 혐의 중 대부분을 위반한 것으로 유죄 판결을 받았다. 맨시티는 항소할 예정이다.

스페인 국가대표인 로드리는 지난 여름 맨시티를 떠나 바르셀로나로 이적했다. 그는 맨시티의 판결이 나온 26일(이하 한국시각) 영국 런던에 있었다.

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2026년 북중미월드컵을 제패한 스페인은 27일 런던의 웸블리에서 잉글랜드와 유럽네이션스리그 리그A 3조 1차전을 치른다. 로드리는 스페인의 주장인 그는 사전 공식기자회견에 참석했다.

그는 "맨시티는 항상 잘못한 것이 없다고 확신하는 모습을 보였으면, 우리도 그 말을 믿는다. 그들의 주장이 틀렸다는 것이 증명될 때까지 우리는 구단의 말을 믿을 것이다. 구단은 항상 우리에게 무죄를 확신한다고 말해왔다"고 밝혔다.

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로드리는 2019년 아틀레티코 마드리드에서 맨시티로 이적했다. 당시 구단 최고 이적료인 6280만파운드(약 1130억원)를 기록했다. 로드리는 맨시티에서 7시즌 동안 298경기에 출전했다. 유럽챔피언스리그 1회, 잉글랜드 프리미어리그 4회, FA컵 2회, 리그컵 3회 등 13개의 트로피를 들어올렸다.

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맨시티의 115건의 혐의는 '2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 정확한 재무 정보 미제출(54건)', '2009~2010시즌부터 2017~2018시즌까지 선수 및 감독 급여에 대한 정확한 세부 정보 미제출(14건)', '2013~2014시즌부터 2017~2018시즌까지 재정적페어플레이(FFP)를 포함한 유럽축구연맹(UEFA) 규정 미준수(5건)', '2015~2016시즌부터 2017~2018시즌까지 EPL 수익 및 지속가능성 규정(PSR) 위반(7건)', '2018년 12월부터 2023년 2월까지 EPL 조사에 비협조(35건)' 건이다.

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맨시티는 과거 유럽축구연맹(UEFA)으로부터 유럽 대회 2년 출전 금지 징계를 받았다. 하지만 2020년 스포츠중재재판소(CAS)에서 별도의 재정 페어플레이 위반 혐의에 대해 무죄 판결을 받았다.

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로드리는 "2020년의 사례를 보면, 과정은 똑같았지만 결국 아무 일도 일어나지 않았다. 우리도 비슷한 일을 겪었고, 비슷한 사법 절차를 거쳤다. 혐의 내용은 달랐지만 과정은 비슷했다"며 "거기서도 처음에는 유죄 판결을 받았지만, 우리는 클럽과 클럽이 주장하는 무죄를 믿었고 결국 무죄 판결을 받았다. 그래서 나는 사법 제도를 믿고, 클럽의 무죄를 믿는다"고 강조했다.

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맨시티의 유죄가 확정될 경우 일부 대회의 우승컵을 박탈당할 수도 있다. 로드리는 '우승 박탈'을 일축했다. 그는 "우리가 한 일을 그들이 빼앗아 갈 수 없다. 그건 돈으로 보상받을 수 있는 게 아니다. 노력과 희생, 그리고 매일 어깨를 나란히 하는 것으로 보상받는 거다. 내가 거둔 모든 것은 마땅히 받을 만한 것이었고, 영국 축구의 황금기 중 하나를 이곳에서 경험할 수 있어서 기뻤다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com