이강인 슈퍼스타 맞다, '모레노 감독 이강인 왜 뺏어?' 스페인 현지도 화들짝...휴식 차원 결장

24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 축구대표팀이 에콰도르에 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 이강인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인은 슈퍼스타다. 경기에 나서지 않아도 화제가 된다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 24일 오후 8시 수원월드컵경기장에서 열린 에콰도르와의 A매치 친선경기에서 후반 오현규(베식타시) 손흥민(LA FC) 이동경(울산)의 연속골로 3대0 완승했다. 이로써 한국 축구의 첫 스페인 출신 사령탑인 모레노 감독은 자신의 데뷔전을 승리로 장식했다.

경기 후 스페인 매체 문도 데포르티보는 '이번 리그 휴식기 동안 대한민국이 치르는 4차례의 친선경기 중 첫 경기, 목요일 수원에서 열린 에콰도르전에서 이강인의 이름을 찾아볼 수 없었던 것은 다소 의외였다'고 전했다.

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스페인 현지에서 이러한 반응을 보이는 이유는 이강인이 아틀레티코 마드리드에서 정말 좋은 시간을 보내고 있기 때문이다. 한국 국가대표팀에서의 비중을 고려할 때 이강인의 결장은 예상하기 힘든 일이었다.

축구 국가대표팀 오픈트레이닝이 22일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 열렸다. 이강인이 훈련을 하고 있다. 천안=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.22/

문도 데포르티보는 '자국에서 최고의 우상으로 자리 잡은 그는, 디에고 시메오네 감독의 전폭적인 신뢰 속에 아틀레티코에 성공적으로 연착륙한 뒤 이번 시즌 초반 팀의 핵심으로 활약하며 큰 기대를 모아왔다. 하지만 대한민국 대표팀의 모레노 감독은 이강인을 기용하지 않았으며, 이날 에콰도르전에서는 아예 교체 명단에도 이름을 올리지 않았다'고 언급했다.

이강인이 빠진 이유는 휴식 차원이었다. 모레노 감독은 한국에서 열린 아틀레티코 프리시즌 이후 스페인에서 빡빡한 일정을 소화한 이강인을 관리해준 것이다. 아직 A매치 친선 경기가 3경기가 남아있기 때문에 이강인을 활용할 기회는 충분하다. 매체는 '카탈루냐 출신의 모레노 감독은 아틀레티코에서 소화한 강도 높은 시즌 초반 일정과 마드리드 더비 직후 한국까지 이어진 장거리 이동을 고려해 이강인에게 휴식을 부여하기로 결정했다. 한국 대표팀에서도 중추적인 역할을 맡고 있는 핵심 선수를 무리하게 기용하지 않겠다는 의도'라고 언급했다.

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24일 수원월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 에콰도르의 친선 경기. 축구대표팀이 에콰도르에 3-0으로 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사를 건네고 있는 이동경, 이강인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.24/

이강인은 국가대표팀의 절대적 에이스, 다치는 순간 큰일이다. 가뜩이나 이강인은 6일 우즈베키스탄과의 경기를 끝으로 곧바로 스페인으로 날아가 10일에 있을 알라베스 원정을 준비해야 한다. 현지에서도 알라베스전에서는 이강인이 빠질 수 있다는 전망이 나왔다.

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매체는 '누적된 피로와 복귀 비행 일정을 고려할 때, 이강인은 해당 경기를 준비하기에 촉박한 일정으로 마드리드에 도착할 전망이다. 이 때문에 시메오네 감독은 사흘 뒤 메트로폴리타노에서 맨체스터 유나이티드를 상대로 치를 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 2차전을 앞두고, 알라베스전에서 선발 라인업에 로테이션을 가동할 가능성이 높다'고 예측했다.