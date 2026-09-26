'대충격 사태' 2014년 은퇴했는데, 박지성 EPL 우승 기록 추가?...'114건 유죄 판결' 맨시티 초유의 우승 박탈 가능성

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[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 시티의 우승 기록이 박탈될 경우, 박지성의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 이력이 추가될 수 있다.

영국 매체 디 애슬래틱을 비롯한 복수 매체는 25일(한국시각) '맨시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 재정 규정 위반과 관련된 혐의 중 거의 대부분에 대해 유죄 판정을 받았다'고 보도했다.

매체는 '아직 구체적인 징계 수위는 결정되지 않은 채 모든 가능성이 테이블 위에 남아 있는 상태이며, 맨시티는 항소할 것으로 예상된다. 사안에 정통하며 보안 유지 지침으로 인해 익명을 요구한 소식통에 따르면, 맨시티는 총 115건의 혐의 중 단 한 건을 제외한 모든 혐의에서 유죄를 선고받았다. 맨시티는 4년에 걸친 조사 끝에 지난 2023년 2월 처음으로 기소된 바 있다'고 설명했다.

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맨시티는 유죄 판결이 나온 후 항소하겠다는 입장을 곧바로 밝혔기에 최종 징계 수위가 결정되기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 하지만 우승 박탈 가능성도 제기되고 있는 중이다. 디 애슬래틱은 '징계의 스펙트럼은 공식 견책 및 벌금부터 승점 삭감, 심지어 리그 퇴출까지 아우른다. 승 삭감 조치는 판정이 내려진 시점에 부과되거나 소급 적용될 수 있으며, 이 경우 맨시티가 과거에 획득했던 우승 타이틀이 박탈될 가능성도 제기된다'고 했다.

AFP연합뉴스

독일 언론 슈피겔의 맨시티 재정 문서 폭로로 시작된 이번 사건이다. 당시 슈피겔은 2009년부터 2018년 사이의 맨시티의 규정 위반 혐의를 폭로했다. 맨시티는 셰이크 만수르 구단주가 부임한 뒤로 EPL에서 8번이나 우승하면서 세계 최고의 구단 중 하나로 거듭난 상황.

디 애슬래틱은 '맨시티는 2008년 아부다비 유나이티드 그룹이 구단을 인수한 만수르의 소유 하에 리그 우승 8회 , FA컵 우승 4회, 리그컵 우승 7회, 유럽챔피언스리그 우승 1회를 차지했다. 이 중 6개의 트로피는 기소가 이루어진 이후에 획득한 것이다. 문제의 위반 혐의 기간 동안 맨시티는 리그 우승 3회, FA컵 우승 2회, 리그컵 우승 4회, 커뮤니티 실드 우승을 차지했다'고 언급했다.

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AFP연합뉴스

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우승 박탈이라는 초유의 징계가 나올 경우. 제일 이득을 보는 구단은 맨체스터 유나이티드가 될 것이다. 맨유는 2011~2012, 2017~2018시즌에 맨시티에 밀려서 준우승을 차지했기 때문이다. 2011~2012시즌 맨시티의 역사적인 EPL 첫 우승이 박탈될 경우, 박지성의 커리어에 EPL 우승 트로피가 하나 추가된다. 2011~2012시즌은 박지성이 맨유에서 보낸 마지막 시즌이었다.