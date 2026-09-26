"5만 홈팬 야유" 만치니 복귀에도 이탈리아 '노답'! 벨기에 완패, 박지성 동료 반 봄멜 쾌승…지단, 데뷔전 승리→음바페 하차

Italy's Italian headcoach Roberto Mancini greets Italy's midfielder #18 Nicolo Barella who leaves the pitch during the UEFA Nations League (League A, Group 1) football match between Italy and Belgium at the Olympic Stadium in Rome on September 25, 2026.

Belgium's midfielder #07 Kevin De Bruyne speaks with Belgium's forward #10 Mika Godts during the UEFA Nations League (League A, Group 1) football match between Italy and Belgium at the Olympic Stadium in Rome on September 25, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

epa13260750 Belgian head coach Mark Van Bommel during a press conference on the eve of the UEFA Nations League match between Italy and Belgium. at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 24 September 2026. EPA/ANGELO CARCONI

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[스포츠조선 김성원 기자]돌아온 로베르토 만치니 감독이 복귀전에서 눈물을 흘렸다.

2026년 북중미월드컵 본선 진출에 실패한 이탈리아는 26일(한국시각) 이탈리아 로마의 올림피코 스타디움에서 열린 유럽네이션스리그 리그A 1조 1차전에서 0대2로 패했다. 벨기에는 전반 20분 미카 고츠가 케빈 더 브라위너의 도움을 받아 선제골을 터트렸다. 후반 24분에는 도디 루케바키오가 두 번째 골을 터트리며 대미를 장식했다.

고개숙인 '전통의 강호' 이탈리아는 여전히 중심을 잡지 못하고 있다. 젠나로 가투소 감독이 3회 연속 월드컵 본선 진출에 실패한 후 지난 4월 감독직에서 물러났다.

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안드레아 피를로 감독 선임이 유력했지만, 러시아 베팅 업체와의 협업 논란이 불거지면서 최종 단계에서 낙마했다. 선택지가 없었다. 만치니 감독와 다시 손을 잡았다.

Soccer Football - Nations League - Group A - Italy v Belgium - Stadio Olimpico, Rome, Italy - September 25, 2026 Italy's Daniel Maldini and teammates look dejected after the match REUTERS/Ciro De Luca TPX IMAGES OF THE DAY

France's forward #10 Kylian Mbappe (L) reacts with France's head coach Zinedine Zidane after scoring the opening goal and injuring his leg during the UEFA Nations League (League A, Group 1) first leg football match between Turkey and France at the Kocaeli Stadium in Izmit, on September 25, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

그는 2018년부터 2023년까지 이탈리아 대표팀을 이끈 경험이 있다. 유로 2020에선 잉글랜드를 꺾고 정상에 서기도 했다. 이탈리아를 37경기 무패 행진으로 이끌었지만, 2022년 카타르월드컵 유럽 플레이오프에서 북마케도니아에 패해 본선 진출에 실패했고, 2023년 8월에 사임했다.

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하지만 반전은 없었다. 만치니 감독은 '월드컵 예선 탈락이 여전히 부담으로 작용하고 있느냐'는 질문에 "과거에 일어난 일에 대해 계속해서 곱씹어서는 안 된다"며 "어쨌든 이미 일어난 일은 바꿀 수 없다"고 밝혔다. 약 5만명의 홈 팬들이 야유를 보낸 것에 대해선 "정상적인 일"이며 "경기의 일부"라고 말했다.

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France's head coach Zinedine Zidane reacts from the touch line during the UEFA Nations League (League A, Group 1) first leg football match between Turkey and France at the Kocaeli Stadium in Izmit, on September 25, 2026. (Photo by OZAN KOSE / AFP)

벨기에도 새로운 사령탑이 데뷔전을 치렀다. 현역 시절 박지성 이영표와 PSV 에인트호벤에서 한솥밥을 먹은 마크 반 봄멜 감독이 지난 7월 벨기에 국가대표팀 감독에 선임됐다. 그는 첫 경기에서 이탈리아를 잡았다.

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같은 조의 프랑스도 튀르키예를 1대0으로 제압했다. 프랑스는 전설 지네딘 지단 감독이 첫발을 뗐다. 킬리안 음바페가 후반 9분 결승골을 작렬시켰다. 그러나 그는 골을 터트린 후 무릎 통증을 호소했고, 결국 대표팀에서 하차했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com