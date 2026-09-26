이민성호, 4강부터는 진짜 완전체 된다...햄스트링 통증 '와카' 양현준 복귀 임박 "4강-결승은 출전해야죠"[나고야 LIVE]

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]4강을 앞둔 이민성호가 더 강해진다.

이민성 감독이 이끄는 U-23 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 베트남과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 이영준(그라스호퍼)의 멀티골을 앞세워 4대0으로 승리했다. 4강 진출에 성공한 한국은 26일 열리는 중국-태국전 승자와 결승 진출을 다툰다.

전반 15분만에 한국은 선제골을 넣었다. 차출 문제로 뒤늦게 합류한 이영준이 멋진 헤더를 폭발시켰다. 이 감독이 그토록 이영준을 원했던 이유를 증명했다.

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하지만 이후 급격히 흐름을 잃었다. 미스로 동점골을 허용했지만, 오프사이드로 무산되며 안도의 한숨을 내쉬었다. 한국은 계속해서 베트남의 공세에 밀렸다. 답답한 경기가 반복됐다.

다행히 후반 살아났다. 막판 결정력이 돋보였다. 후반 32분 코너킥 상황에서 김지수(브렌트포드)가 추가골을 넣었다. 이어 36분에는 이영준이 강력한 왼발 슈팅으로 멀티골을 폭발시켰다. 43분에는 엄지성(스완지시티)의 컷백을 김명준(헹크)이 마무리하며, 대승을 거뒀다.

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이날 '와일드카드' 양현준(셀틱)은 또 다시 그라운드를 밟지 못했다. 지난 조별리그 2차전에 이어 2경기 연속 결장이었다. 부상 때문이었다. 양현준은 "햄스트링 쪽에 경미한 부상이 있다. 지금은 4강과 결승을 목표로 준비하고 있다"고 했다.

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이어 "베트남을 상대로 조금 까다로운 경기를 했지만 우리가 팀적으로 더 좋은 모습을 보여줬기에 승리할 수 있었다"고 말했다.

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경기장 밖에서 경기를 본 양현준은 집중력에 대한 부분을 지적했다. 양현준은 "잘할 때는 괜찮은데, 한 번씩 실수가 나온 뒤에 그 부분에 대한 커버가 잘 안 된다고 생각한다"라며 "그 부분에 집중해야 하고, 더 보완한다면 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것 같다"고 했다.

양현준은 와일드카드인만큼, 해야할 역할이 크다. 그만큼 마음이 불편한 모습이었다. 양현준은 "와일드카드로 뽑혔는데 최근 몸 상태가 좋지 않은 상황에서 부상까지 겹쳤다. 동료들에게 너무나 미안하다. 도움이 되지 못하는 것 같다는 생각도 든다"고 고개를 숙였다.

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이어 "벤치에서 조금이라도 도움을 줄 수 있게 노력했다. 생활도 선수들이 불편한 것은 없는지, 필요한 것이 있으면 내가 더 해 주려고 하고 있다"고 강조했다.

4강부터는 출격을 자신했다. 이영준의 완벽 합류에 이어 양현준의 가세까지 이민성호는 완전체로 4강과 결승전을 치를 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com