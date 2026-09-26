'무리뉴 경질→준우승 참사' 손흥민 대통곡→기쁨의 눈물로? 초유의 맨시티 우승 발탁 위기...카라바오컵 우승팀 변경?

사진캡쳐=익스프레스

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 트로피 진열장에 카라바오컵이 추가될 수 있다.

국 매체 디 애슬래틱을 비롯한 복수 매체는 25일(한국시각) '맨시티가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 재정 규정 위반과 관련된 혐의 중 거의 대부분에 대해 유죄 판정을 받았다'고 보도했다.

이후 영국 텔레그래프는 '항소 절차가 남아 있긴 하지만, 이들의 대규모 규정 위반으로 인해 피해를 입은 방대한 팀들의 면면을 살펴보면 전국 곳곳에서 축포가 터질 판국이다. 심지어 스토크 시티와 왓포드까지 가세할 수 있게 된다'며 '만약 맨시티의 타이틀이 박탈된다면 리버풀은 가장 큰 수혜자 중 하나가 될 것'이라고 했다.

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아직 징계가 확정된 상황은 아니지만 우승 박탈 가능성이 제기되고 있는 중이다. 2009~2010시즌부터 2022~2023시즌까지 맨시티는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승 7회, FA컵 우승 3회, 카라바오컵 우승 6회 그리고 유럽챔피언스리그(UCL) 챔피언에 올랐다. 115건의 혐의 중 114개가 유죄로 판정이 났을 정도로 상황은 맨시티에 불리하게 흘러가고 있다.

맨시티의 우승 이력이 모두 박탈될 경우, 손흥민도 우승이 하나 추가된다. 손흥민은 2020~2021시즌 카라바오컵 결승전에서 0대1로 패배한 후 슬픔의 눈물을 흘린 바 있다. 당시 맨시티는 후반 37분 프리킥에서 아이메릭 라포르테의 선제골을 결승골로 만들었다. 결승전을 코앞에 두고 조세 무리뉴 감독을 경질해 더 조롱을 받았던 토트넘이었다. 하지만 맨시티의 우승 이력이 박탈되면 손흥민의 우승으로 남게 된다.

사진=텔레그래프

의미 없는 가정이지만 이때 토트넘이 우승했다면 손흥민의 커리어는 많이 달라질 수 있었다. 해리 케인도 토트넘에 남았을 수도 있으며 무관을 두고 이렇게 오랫동안 조롱을 받지 않았을 수도 있다.

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토트넘만 피해를 본 게 아니다. 리버풀와 맨유는 리그 우승이 3차례 추가된다. 이를 두고 텔레그래프는 '맨유는 알렉스 퍼거슨 감독 이후 황무지와도 같은 참담한 암흑기를 겪어왔지만, 이제 '아구에로오오(Agueroooo)'로 대변되는 순간부터 역사를 다시 써야 할 판국이다. 2011~2012시즌의 극적인 결말은 EPL 역사상 가장 위대한 단일 순간으로 기록되어 있었으나, 맨시티의 모든 축하 행사에 엄청난 당혹스러운 주석이 달리게 되면서 사실상 무의미해져 버렸다. 따라서 퍼거슨은 자신의 명예의 전당에 또 하나의 우승 타이틀을 추가하게 된다'고 언급했다. 이 우승 이력이 변하면 박지성도 트로피 진열장에 EPL 우승을 하나 추가하게 된다.

스토크 시티와 왓포드의 FA컵 우승 이력도 생긴다. 많은 구단들이 맨시티의 불법 행위로 인해서 피해를 봤기 때문에 이번 사건의 최종 결말에 전 세계의 시선이 집중되고 있다.