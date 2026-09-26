하늘도 돕는 이민성호, 꿀대진도 이런 꿀대진 없다...'공한증' 중국과 4강 맞대결 확정

선수들 지켜보는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 임화영 기자 = 22일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 2차전 한국과 사우디아라비아의 경기. 이민성 대표팀 감독이 선수들을 지켜보고 있다. 2026.9.22 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]가시밭길을 피한 이민성호의 꿀대진이 완성됐다.

이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 25일 일본 나고야의 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 베트남과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 이영준(그라스호퍼)의 멀티골을 앞세워 4대0으로 승리했다. 4강 진출에 성공한 한국은 26일 열리는 중국-태국전 승자와 결승 진출을 다툰다.

중국과 태국의 경기에서는 중국이 웃었다. 중국은 26일 일본 도요타 스타디움에서 열린 태국과의 8강전에서 3대0으로 완승을 거뒀다.

Advertisement

중국은 태국을 상대로 압도적인 경기력을 선보였다. 선제골은 다소 늦게 나왔다. 전반 추가시간 펑샤오가 골대 앞에서 날린 발리슛이 골키퍼에 맞혔지만 세컨드볼이 태국 선수 맞고 골대 안으로 빨려 들어가며 자책골이 나왔다.

후반 시작과 함께 중국이 더 달아났다. 콰이지원이 올린 크로스를 후어타오가 강력한 슈팅으로 연결해 추가골을 터트렸다. 쐐기골도 빠르게 터트린 중국이었다. 후반 18분 주천제가 헤더로 떨궈준 공을 장위닝이 가볍게 마무리하면서 승리를 확신한 중국이다. 추가 실점 없이 완벽하게 경기를 마무리한 중국이다.

취재진 질문에 답하는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 23세 이하(U-23) 남자 축구 대표팀 이민성 감독이 14일 일본 나고야 미즈호 럭비경기장에서 열린 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 이민성호는 15일 오후 7시 30분 카타르와 1차전을 치른다. 2026.9.14 saba@yna.co.kr(끝)

중국이든, 태국이든 이민성호에는 '꿀대진'이다. 반대편 대진에서는 다크호스인 우즈베키스탄이 이미 4강에 올라가 있는 가운데, 현재 진행되고 있는 일본과 북한전 승자랑 결승 진출을 두고 다툰다. 어느 상대를 만나든 까다롭다.

Advertisement

Advertisement

중국은 '공한증'을 가지고 있을 정도로 한국에 약한 모습이다. 베트남전에서 대승을 거뒀지만 경기 내내 답답했던 깔끔한 공격 전개를 가다듬을 수 있다면 충분히 이길 수 있는 상대다. 와일드카드 양현준도 4강부터는 출전할 수 있을 것으로 보인다.