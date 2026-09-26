'이민성호 대참사' 일으킨 일본 어디로 갔나, '막장 축구' 북한에 겨우 1-0 신승...폭력 없었지만 거친 북한, 경기 중단 의사 보이기도

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 김대식 기자] 반전은 없었다. 일본이 북한을 제압했다.

일본은 26일 일본 도요타 스타디움에서 열린 북한과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 8강전에서 1대0으로 승리했다. 일본은 4강에서 우즈베키스탄과 대결한다.

생각보다 북한이 점유율을 많이 가져갔다. 일본이 주도했지만 북한을 위협하지는 못하는 초반 흐름이었다.

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신경전 벌이는 양팀 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 백충성이 일본 선수와 신경전을 벌이고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

역시나 예상됐던 북한 선수들의 거친 플레이는 있었다. 전반 17분에는 공중볼 경합 과정에서 북한 선수들이 서로 충돌하다가 일본 선수의 복부를 가격하는 어이없는 상황도 연출됐다. 북한 선수들은 경합하려 달려들 때 공이 빠진 상황에서도 발을 깊게 넣으면서 거친 파울을 지속적으로 범했다. 확실히 일본 선수들은 이러한 북한의 거친 플레이에 당황한 것처럼 보였다. 일본이 일방적으로 경기를 운영하지 못했다.

'찬스를 놓치다니' (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 염철경이 아쉬워하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

기세를 높이던 북한은 내친김에 선제골을 노렸다. 전반 39분 북한이 강한 압박을 통해서 세컨드볼 싸움을 유도했다. 이후 일본 진영에서 곧바로 공격에 나섰다. 최국이 공을 잡아 페널티박스 전진한 뒤에 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 북한은 세컨드볼 기회도 놓쳤다.

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일본이 결국 달아났다. 전반 40분 일본이 북한의 압박에 앞으로 공을 보냈다. 은와디케 우체가 루즈볼을 적극적으로 경합해 공을 따냈고, 골키퍼가 나온 걸 보고 마무리했다. 우체가 경합 과정에서 미는 동작이 있었기에 북한 선수들은 주심에게 강하게 항의했지만 판정은 달라지지 않았다.

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판정에 항의하는 북한 선수들 (도요타[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 26일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 축구 8강 북한과 일본의 경기. 북한 선수들이 심판 판정에 항의하고 있다. 2026.9.26 ksm7976@yna.co.kr(끝)

항의가 계속되더니 북한 선수단의 황당한 행동이 나왔다. 일본 선수들이 골 세리머니를 마치고 경기를 다시 준비하는 가운데, 북한 선수들은 벤치로 모두 이동했다. 북한 감독은 대기심에게 강하게 항의했다. 선수들은 VAR을 요구했다. 하지만 이번 대회에는 VAR이 없다. 북한 선수들은 약 2분 뒤에 경기장으로 다시 들어가 경기를 진행했다. 전반전은 일본이 웃었다.

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탈락 위기에 놓인 북한은 후반 초반부터 공격적으로 나섰다. 북한이 적극적으로 페널티박스로 파고 들면서 공격을 펼쳤지만 일본은 슈팅 기회를 허용하지는 않았다.

일본은 북한 진영을 손쉽게 넘어가는 걸 어려워할 정도였다. 문제는 북한의 마무리 능력. 상황이 급하게 흘러간 탓인지 거친 플레이는 전반전에 비해 별로 없었다. 올해 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 한국을 압도한 일본의 모습은 찾아보기 힘들었다. 일본도 종종 공격에 나섰지만 슈팅 정확도가 많이 흔들렸다.

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일본은 경기 막판 끝낼 수 있는 기회를 잡았지만 유효 슈팅도 기록하지 못했다. 북한이 결정적인 찬스를 놓쳤다. 후반 38분 문전으로 제대로 침투한 일본이었다. 최국이 페널티박스 안에서 수비를 제치고 결정적인 슈팅을 날렸지만 골키퍼가 완벽히 막아냈다. 일본이 막판 공세를 버텨내며 승리했다.